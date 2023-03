Mio MiVue C580 - recenzja kamery samochodowej ze średniej półki. Czy funkcja HDR rzeczywiście robi różnicę?

Popularność rejestratorów drogowych ciągle rośnie i trudno się temu dziwić. Jak pokazują nagrania dostępne w internecie, na drodze często nie ma nudy, a kierowcy muszą mieć się na baczności nie tylko w zatłoczonych miastach. Historia pokazała już, że warto nagrywać swoją jazdę, by w razie konieczności szybko wyjaśnić zaistniałe zdarzenie. Inną sprawą jest natomiast sytuacja, gdy ktoś często przemierza niezwykle malownicze drogi i zwyczajnie chciałby pochwalić się swoimi nagraniami np. na YouTubie. Bez względu na wybrane zastosowanie wydaje się jednak, że do każdego rodzaju zadania powinna nadać się kamerka ze średniej półki cenowej, która na papierze oferuje w zasadzie wszystko, co niezbędne. Przykład takiego urządzenia stanowi testowany właśnie przez nas model Mio MiVue C580.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Na pierwszy rzut oka omawiana kamerka oferuje w zasadzie wszystko co niezbędne dla zwykłego kierowcy. W pierwszej kolejności producent wyróżnia matrycę Sony STARVIS CMOS z wbudowaną technologią Mio Night Vision Pro, która ma zaoferować doskonałej jakości nagrania o szerokim kącie widzenia 140°, wysoki kontrast oraz bogatą kolorystykę. Warto zaznaczyć tu możliwość włączenia funkcji HDR, która powinna rozjaśnić i wyostrzyć obraz, a także wyeliminować część szumów. Rozwiązanie to może być przydatne do łatwiejszego rozczytania tablic rejestracyjnych mijanych pojazdów. Sporym atutem sprzętu jest także obecność modułu GPS, który zapewnia ostrzeżenia przed fotoradarami i odcinkowym pomiarem prędkości, a także wskazuje aktualną prędkość czy wskazuje dokładne położenie kierującego.

Kamera Mio MiVue C580 jest dziś dostępna w cenie poniżej 550 zł, a to oznacza, że stanowi ona konkurencję nie tylko dla popularnych konstrukcji Navitela, 70mai, Nextbase czy Xblitz, ale także hitowych produktów Mio, jak np. MiVue C570 czy MiVue 798 PRO WiFi.

W tej klasie nie mogło zabraknąć również trybu parkingowego, który podtrzymuje urządzenie w stanie gotowości dzięki wbudowanej baterii o pojemności 240 mAh. Całość wyróżnia się także 2-calowym ekranem oraz ogólnie schludną konstrukcją. Sam producent Mio powinien być już dobrze znany wielu polskim kierowcom - pod koniec zeszłego roku firma chwaliła się, że sprzedała w Polsce już milion swoich urządzeń. Do tego wyniku mógł przyczynić się debiutujący przez kilkoma miesiącami model MiVue C580, który dostępny jest dziś w cenie poniżej 550 zł. Rejestrator ten będzie więc rywalem nie tylko dla konstrukcji Navitela, 70mai, Nextbase czy Xblitz, ale także hitowych produktów Mio, jak np. MiVue C570 czy MiVue 798 PRO WiFi.

Mio MiVue C580 Mio MiVue C570 Wielkość ekranu 2,0" 2,0" Rozdzielczość nagrywania 1920 x 1080 w 30 FPS / 1920 x 1080 w 30 FPS z HDR / 1920 x 1080 w 60 FPS maks. 1920 x 1080 w 60 FPS Sensor optyczny Sony STARVIS CMOS Sony STARVIS CMOS Przysłona F1.8 F1.8 Format nagrywania .MP4 (H.264) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 140° 150° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Tak, obsługiwana pojemność do 128 GB Pojemność baterii 240 mAh 240 mAh Wymiary (mm) 54,6 x 61 x 33,7 54 x 61 x 37,7 Waga (g) 69 67,5 Ostrzeżenie przed fotoradarami Tak Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Tak Tak Tryb parkingowy Tak, pasywny Tak, pasywny Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa kamerek tylnych MiVue A30/A50 Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa kamerek tylnych MiVue A30 Cena 549 zł 379 zł

W ogóle warto zauważyć, że model C580 jest właściwie następcą kilkuletniego, cenionego już wariantu C570, który na papierze oferuje całkiem zbliżoną specyfikację, a jest przecież zauważalnie tańszy. Za co więc dopłacamy w nowszej i droższej wersji? Nie licząc delikatnie zmienionego designu, omawiany model oferuje przede wszystkim jakość HDR, a także obsługę pojemniejszych kart pamięci (do 256 GB). Na dalszych stronach artykułu postaram się więc wykazać jak Mio MiVue C580 wypada w praktyce i czy warto do niego dopłacać.