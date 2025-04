USA grożą deportacją w reklamach na YouTube. Meksyk odpowiada nowym prawem. Co dalej z relacjami obydwu krajów?

Globalna cyfryzacja sprawia, że granice państw przenoszą się także do przestrzeni wirtualnej. Kampanie informacyjne, reklamy, jak również przekazy medialne stają się narzędziami wpływu na decyzje ludzi na całym świecie. W tym kontekście działania rządów nabierają nowego wymiaru, a reakcje społeczeństw i innych państw stają się równie dynamiczne. Jakie konsekwencje niesie za sobą wykorzystanie mediów cyfrowych w polityce migracyjnej?

Jeśli myślisz o nielegalnym przyjeździe do USA, zapomnij o tym. Jeśli złamiesz nasze prawo, znajdziemy cię i deportujemy – mówi Kristi Noem, sekretarz DHS.

W kwietniu 2025 roku Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) rozpoczął kampanię reklamową na YouTube, mającą na celu zniechęcenie potencjalnych migrantów do nielegalnego przekraczania granicy. Kampania, której koszt wyniósł ponad 500 000 dolarów, obejmowała co najmniej 30 reklam, w których ostrzegano przed deportacją i zakazem ponownego wjazdu do USA. Reklamy były skierowane głównie do społeczności migrantów w Kalifornii, Teksasie i na Florydzie, a także emitowane w Meksyku podczas popularnych programów telewizyjnych. W jednej z nich sekretarz DHS, Kristi Noem, ostrzegała: „Jeśli chcesz nielegalnym przyjechać do USA, nawet o tym nie myśl. Jeśli złamiesz nasze prawo, znajdziemy cię i deportujemy”.

Reakcja Meksyku była stanowcza. Prezydent Claudia Sheinbaum potępiła reklamy jako dyskryminujące i naruszające suwerenność kraju. W odpowiedzi zaproponowała zmiany w ustawie o telekomunikacji, które zakazywałyby emisji zagranicznych reklam o charakterze politycznym lub ideologicznym w meksykańskich mediach. Propozycja zyskała ogromne poparcie w parlamencie i społeczeństwie, a także podniosła notowania prezydent Sheinbaum . Kampania DHS i reakcja Meksyku podkreślają rosnące napięcia między obydwu krajami w kwestiach migracyjnych i wykorzystania mediów cyfrowych jako narzędzia polityki zagranicznej.

Źródło: Financial Times, The Washington Post, WIRED