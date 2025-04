Gigabyte wydaje oświadczenie w sprawie wycieków żelu termoprzewodzącego na kartach graficznych GeForce RTX 5000

Seria kart graficznych GeForce RTX 5000 nie ma szczęścia właściwie od samego początku obecności na rynku. Problemy i niedociągnięcia pojawiają się regularnie, zarówno po stronie samej NVIDII, jak i wśród partnerów, takich jak Gigabyte. Do listy wpadek właśnie dołącza kolejna sprawa. Choć tym razem mowa o incydencie zdecydowanie mniejszego kalibru, to i tak pozostawia u użytkowników nieprzyjemny posmak. Wszakże, kto by chciał ujrzeć wyciekający termożel spod chłodzenia?

W sieci pojawiły się liczne zgłoszenia, że karty graficzne Gigabyte GeForce RTX 5000 borykają się z problemem wyciekającego żelu termoprzewodzącego spod układów chłodzenia. Tajwańska firma potwierdza incydent, choć twierdzi, że to jedynie „kwestia kosmetyczna”.

​W azjatyckiej części internetu pojawiły się liczne zgłoszenia użytkowników, którzy informują o problemie z wyciekającym żelem termoprzewodzącym spod układów chłodzenia różnych modeli kart graficznych Gigabyte z rodziny GeForce RTX 5000. Dotyczy to m.in. serii Gaming OC, Windforce oraz Aorus Master. Termożel, stosowany zamiast cienkich termopadów (o grubości 0,2–0,5 mm), jest wykorzystywany głównie do chłodzenia sekcji zasilania VRM. Choć jego zastosowanie w kartach graficznych dla konsumentów jest stosunkowo nowe, to od dłuższego czasu znajduje on zastosowanie w notebookach i laptopach gamingowych. Wracając jednak do tematu, zjawisko to wywołało niepokój wśród użytkowników tych kart, co jest w pełni zrozumiałe. Warto jednak zauważyć, że część osób zgłaszających ów problem miała zamontowane karty graficzne w pozycji pionowej, co mogło umożliwić ściekanie termożelu pod wpływem grawitacji.

Gigabyte wydało oficjalne oświadczenie w tej sprawie, w którym potwierdza istnienie problemu, wynikającego z faktu, że w pierwszych seriach produkcyjnych nałożono zbyt dużą ilość żelu termoprzewodzącego „klasy serwerowej”. Żel ten jest zaprojektowany, by wytrzymywać temperatury powyżej 150 stopni, zanim dojdzie do jego pełnego upłynnienia. Producent zaznacza, że karty graficzne przechodzą wieloosiowe testy instalacji, upadków i wibracji, a do takiej sytuacji nie powinno dochodzić. Gigabyte twierdzi, że to jedynie „kwestia kosmetyczna”, która nie wpływa na działanie układów. Jednak inne podejście do tej kwestii ma azjatycki dystrybutor, który ogłosił, że rozpocznie oficjalną politykę serwisową w tej sprawie. Warto dodać, że termożel, podobnie jak pasta termoprzewodząca, nie przewodzi prądu, ale w nadmiernych ilościach może działać jak izolator cieplny. Z tego powodu można powątpiewać, czy nadmiar termożelu faktycznie nie wpływa na efektywność chłodzenia kart graficznych.

