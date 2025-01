AMD RDNA 3.5 - Odświeżona architektura GPU dla procesorów Ryzen AI 300 opracowana z myślą o energooszczędności

Wydarzenie AMD Zen 5 Tech Day skupiło się przede wszystkim na mobilnych procesorach AMD Ryzen AI 300 z rodziny APU Strix Point. Na układy te składają się trzy główne elementy: rdzenie Zen 5 / Zen 5c, chip NPU XDNA 2 oraz zintegrowane układy graficzne Radeon 800M. W tym materiale skupimy się na tym ostatnim elemencie. Nowe układy iGPU wykorzystują bowiem architekturę RDNA 3.5, jednak producent wcześniej nie był skory to dokładniejszego wyjaśniania, w czym RDNA 3.5 różni się od RDNA 3. Więcej szczegółów poznaliśmy w Los Angeles.

AMD RDNA 3.5 to usprawniona wersja RDNA 3, nastawiona przede wszystkim na lepszą efektywność energetyczną, a więc wyższy wzrost wydajności przy podobnym lub niższym poborze mocy.

AMD RDNA 3.5 na pozór nie przynosi jakiś istotnych zmian względem RDNA 3. Budowa WGP oraz Compute Units jest również zbliżona do poprzedników, nie znajdziemy również żadnych zmian w kontekście wydajności Ray Tracingu (ta pozostanie na poziomie RDNA 3). AMD RDNA 3.5 to przede wszystkim dwukrotnie zwiększona częstotliwość próbkowania tekstur. Podzbiór najpopularniejszych operacji próbkowania tekstur ma teraz podwójną szybkość w przypadku typowych operacji na teksturach w grach wideo. Do tego dochodzą podwojone współczynniki dla interpolacji oraz stopniowania, gdzie wektory ISA mają teraz podwójną szybkość dla typowych operacji na shaderach. Ostatnią zmianą jest ulepszone zarządzanie pamięcią. Mowa tutaj o poprawie prymitywnego przetwarzania w celu ograniczenia dostępu do pamięci, ulepszenia technik kompresji, zmniejszenia obciążenia i zoptymalizowanego dostępu do pamięci typu LPDDR5(X). Wszystkie te zmiany mają przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną zintegrowanych układów graficznych, bazujących na architekturze RDNA 3.5.

Według testów AMD, nowe układy Radeon 800M zaoferują do 32% lepszy współczynnik wydajności na wat w porównaniu do poprzedniej generacji Ryzen 8040 (Hawk Point). Dla mediów przygotowano dwa porównawcze testy w syntetyku 3DMark Time Spy oraz 3DMark Nigh Raid. Do testów wykorzystano procesory AMD Hawk Point oraz Strix Point, oba pracujące na TDP nie przekraczającym 15 W. W przypadku 3DMark Night Raid, układ Hawk Point uzyskał 34 749 punktów, podczas gdy Strix Point - 41 495 punktów. Różnica wynosi 19% na korzyść AMD Ryzen AI 300 i przy zachowaniu niskiego TDP 15 W. W przypadku 3DMark Time Spy różnica jest większa. AMD Hawk Point przy 15 W uzyskał 2618 punktów w teście graficznym, podczas gdy Strix Point - 3462 punkty. W tym wypadku mowa o poprawie perf/wat o 32%. Daje to spore nadzieje, że nawet przy bardzo niskim TDP (co przyda się nie tylko w laptopach, ale chociażby w przenośnych konsolach do gier) otrzymamy jeszcze wyższą wydajność w grach niż dotychczas.

Podczas pokazu mogliśmy również zobaczyć działanie AMD Radeon 890M w grze Ghost of Tsushima (przy TDP 54 W) na przykładzie laptopa ASUS Zenbook S 16. Krótki filmik znajdziecie poniżej - według AMD, Radeon 890M jest w stanie utrzymać około 60 klatek na sekundę w wysokich ustawieniach graficznych w upscalowanej rozdzielczości Full HD (za pomocą techniki AMD FSR 3.1) oraz z pomocą generatora klatek AMD Fluid Motion Frames. Oba rozwiązania działają w tej konkretnej grze bardzo dobrze i myślę, że śmiało można z nich skorzystać, by poprawić osiągi na zintegrowanym układzie graficznym.

Sam jeszcze grałem w inną grę na tym samym Zenbooku S 16. Mowa o Lies of P i które działa naprawdę dobrze na zintegrowanym AMD Radeon 890M. Okazuje się, że w tym wypadku możemy pograć w 60 klatkach na sekundę w średnich ustawieniach graficznych i w rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (Zenbook S 16 posiada ekran o proporcjach 16:10). Jakby tego było mało, gra oferuje płynną rozgrywkę bez konieczności włączania techniki skalowania AMD FSR 2, które w Lies of P jest obecne. Zarówno eksploracja jak i walka na takim urządzeniu nie budziła większych zastrzeżeń. Kilka lat temu taka płynność w stosunkowo nowej grze na układach iGPU była niemożliwa. Jestem bardzo ciekawy jak Radeon 890M z 16 blokami CU RDNA 3.5 i zegarem 2900 MHz poradzi sobie także w innych grach.



