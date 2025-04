Kingdom Come: Deliverance 2 - pierwsze konkrety związane z Brushes With Death, nadchodzącym dużym dodatkiem do gry

Choć w tym roku pojawia się dużo mocnych gier (przynajmniej potencjalnie), bardzo niewiele z nich może na razie stanąć w szranki z wyczekiwanym projektem studia Warhorse. Czesi weszli szturmem w lutym, oferując między innymi recenzenckie klucze na bity miesiąc przed premierą. Jak się okazało, nie bez przyczyny, mamy bowiem do czynienia ze wszystkim, co się udało w pierwszym Kingdom Come: Deliverance, tylko więcej i lepiej. Tytuł zresztą wciąż jest rozwijany.

W maju do Kingdom Come: Deliverance 2 dojdzie nowy pakiet nowości, której najważniejszą częścią będzie DLC Brushes With Death.

O tym, że Warhorse Studios będzie prężenie rozwijać grę wiemy już od dłuższego czasu, jako że zostało to wstępnie przedstawione na jakiś czas przed właściwą premierą podstawowej jej wersji. Od tego czasu wpadło trochę aktualizacji, i to niemałych - na czele z pierwszą dużą partią update'ów i poprawek. A dalsza część tych atrakcji czeka nas już niebawem, bo w przyszłym miesiącu. Wraz z aktualizacją 1.3 wejść ma przede wszystkim Brushes With Death - jedno z płatnych rozszerzeń, dodające intrygującą historię do świata Kingdom Come: Deliverance 2.

Zapewne wielu ucieszy fakt, że nie będzie trzeba przebijać się zbyt dużo przez rozgrywkę, jako że Brushes With Death odblokujemy niemal natychmiast. Spotkamy tam niejakiego Mistrza Voyta, tajemniczego malarza. Henryk spróbuje pomóc mu stworzyć arcydzieło mające uczynić go jednym z największych artystów swoich czasów. Niewiele więcej o tym wiemy, ale raczej nie ma się o co martwić, jeżeli chodzi o poziom historii. Poza tym pojawi się na przykład opcja malowania tarcz, a różne nowe wzory czy schematy zgarniemy w trakcie rozgrywki. Za tym idzie rzecz jasna sam update, dodający nowe questy czy aktywności, jak minigry związane z łucznictwem konnym. Przybywa zatem powodów, by wrócić do Kingdom Come: Deliverance 2.

Źródło: PCGamessN