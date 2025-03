Kingdom Come: Deliverance 2 - Warhorse wprowadza ogromną aktualizację 1.2. Oto pełna rozpiska zmian

Czescy deweloperzy obiecywali nam całkiem sporo. Na szczęście na tym się nie skończyło, bowiem premiera na początku lutego okazała się nieprawdopodobnym sukcesem w zasadzie pod każdym względem. Studio Warhorse wzięło na warsztat formułę z części pierwszej i udoskonaliło ją, dzięki czemu już w pierwszym kwartale pojawił się jeden z głównych kandydatów do tytułu gry roku. A przecież to nie koniec rozwoju Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance 2 otrzymało wielką aktualizacją 1.2, która dodała barbera oraz masę różnych poprawek.

Warhorse przygotowywało nas już od pewnego czasu do tak dużej aktualizacji - będącej zresztą kolejną z wielu partii nowych elementów, jakie do Kingdom Come: Deliverance 2 wprowadzą twórcy. Zgodnie z obietnicami, w Sulejowie i Kuttenbergu trafimy teraz na barbera, który pozwoli zmienić nasz wygląd, ale cała lista zmian jest tak przeogromna, że zapełniłaby kilkadziesiąt stron. Poprawiono chociażby animacje związane z walką różnymi odmianami broni, poruszaniem się, czy usprawniono ragdoll konających zwierząt. W tym ostatnim przypadku lepiej będzie także funkcjonowała kamera. Update 1.2 dotknął również NPC-ów, których codzienna rutyna, jak i szeroko pojęte zachowanie będą jeszcze lepsze.

Patch 1.2 is out NOW in #KCD2! Barber Mode, modding on Steamworks, and a host of fixes are here - change your style, tweak the game, and enjoy the improvements. Link to full patch notes below. pic.twitter.com/khiSIcy1Av — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) March 13, 2025

Z innych zmian na pewno cieszyć mogą te, które poprawią komfort eksploracji. Przykładowo, teraz wchodząc do sklepu nie będziemy musieli się martwić, że zostaniemy potraktowani tak, jakbyśmy wchodzili na czyjś prywatny teren. Update dodaje również sporo elementów związanych z balansem - czy to poziomu trudności kradzieży, ciężkości przedmiotów, czy przeróżnych statusów. Co jasne, naprawiono wiele bugów, a rozgrywka ma być jeszcze płynniejsza, szczególnie w miastach. Nie pojawił się jeszcze co prawda wyczekiwany przez wielu Hardcore Mode, ale jest on oczywiście kwestią czasu.

