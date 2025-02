Test Kingdom Come Deliverance II - Porównanie wersji PC oraz PlayStation 5. Jakość NVIDIA DLSS 4 i skalowanie wydajności

Kingdom Come Deliverance II to jedna z pierwszych, dużych premier 2025 roku. W tegorocznym, naszym TOP 10, dotyczącym najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, produkcja studia Warhorse znalazła się na liście. Recenzje z kolei potwierdziły, że developerzy wzięli sobie wiele uwag do serca, dzięki czemu praktycznie każda mechanika została usprawniona i dopracowana na tyle, na ile pozwalał budżet. Po naszej recenzji oraz teście wydajności kart graficznych, przedstawiamy nasz ostatni artykuł, dotyczący porównania wersji komputerowej oraz tej na PlayStation 5. Nie brakuje także porównania jakości NVIDIA DLSS oraz AMD FSR. W przypadku tej pierwszej, możemy skorzystać z najnowszej generacji DLSS 4.

Autor: Damian Marusiak

Kingdom Come Deliverance II zadebiutowało 4 lutego 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Gra ponownie wykorzystuje silnik CryEngine i nie da się ukryć, że była to dobra decyzja. Twórcy znacznie lepiej poradzili sobie z okiełznaniem możliwości tychże narzędzi. Gra wygląda nie tylko ładnie (choć gigantycznego skoku względem jedynki nie ma, przynajmniej na PC), ale również działa znacznie lepiej niż praktycznie każda duża gra AAA z 2024 roku, która była multiplatformowym tytułem. Z kolei na konsolach PS5 (Pro) oraz Xbox Series X możemy liczyć także na tryby w 60 klatkach na sekundę. Dla przypomnienia, pierwsza część nigdy nie dostała usprawnień pod PS5 / Xbox Series, co ma również swój wpływ na ocenę tego, jaka przepaść dzieli jedynkę oraz dwójkę w tychże wydaniach.

Kingdom Come Deliverance II to pierwszy, duży hit roku 2025. W tym materiale skupimy się na porównaniu wersji PC oraz PlayStation 5, a także na ocenie jakości technik skalowania NVIDIA DLSS 4 oraz AMD FSR.

W przeciwieństwie także do wielu innych gier, które obecnie wychodzą na rynek, Kingdom Come Deliverance II nie podąża ścieżką obowiązkowego dodania elementów Ray Tracingu, które często mają niewspółmierne wymagania sprzętowe do tego, co oferują na ekranie. KCD 2 bazuje wyłącznie na czystej rasteryzacji, a jedyne z czego możemy skorzystać na PC to techniki skalowania obrazu w postaci NVIDIA DLSS oraz AMD FSR. W dodatku mowa wyłącznie o upscalingu, więc w ustawieniach gry przykładowo nie włączymy generatora klatek.

W przypadku NVIDIA DLSS możemy także skorzystać z możliwości najnowszej wersji DLSS 4. W tym celu trzeba skorzystać z nowej funkcji oprogramowania NVIDIA App, jaką jest DLSS Override. Wchodząc w profil gry Kingdom Come Deliverance II oraz ustawienia działania produkcji, wystarczy znaleźć opcję związaną ze wspomnianym DLSS Override i przestawić wersję na najnowszą (DLSS 4), w której skorzystamy z modelu Transformer. Jakość obrazu powinna być lepsza w porównaniu do wcześniejszych wersji, jednak z drugiej strony przyrost klatek także będzie nieco mniejszy (choć myślę, że jest to warte ceny, zwłaszcza dla nieco słabszych kart graficznych). Oprócz porównania obrazu, w tekście skupimy się także na skalowaniu wydajności w dwóch miejscach testowych - lesie nieopodal chaty Bożeny oraz w Kuttenbergu, który jest największym, miejskim ośrodkiem dostępnym w grze (i w dodatku znacznie, znacznie większą aglomeracją względem chociażby Ratajów z jedynki).