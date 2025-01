DLSS 4 już dostępne dla wielu gier, które nie wspierają tej techniki. Z opcji DLSS Override w NVIDIA App skorzysta sporo użytkowników

Wraz z rynkową premierą nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080 pojawiła się duża aktualizacja aplikacji NVIDIA App. Została w niej dodana zapowiadana wcześniej opcja DLSS Override, która pozwoli nam włączyć technikę Deep Learning Super Sampling 4 w wielu grach, które jeszcze jej nie obsługują, a oferują wsparcie dla wcześniejszych odsłon. Z nowości skorzystają wszyscy posiadacze układów graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX.

Nowa aktualizacja aplikacji NVIDIA App i sterownika dla układów graficznych od tego producenta są już dostępne. Od teraz posiadacze kart z serii NVIDIA GeForce RTX mogą skorzystać z DLSS 4 w grach, które nie wspierają tej opcji.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że opcja DLSS Override nie będzie dostępna w każdej grze, która nie wspiera DLSS 4. Wszystkie kompatybilne z nią, a zasadniczo to z jej funkcjami tytuły zostały wymienione pod tym adresem. Ponadto z komentarzy graczy na platformie Reddit wynika, że po aktualizacji aplikacji NVIDIA App obsługiwane tytuły mogą wyświetlać się jako niewspierane dla omawianej opcji. Zazwyczaj ostatecznie pomaga reinstalacja aplikacji, więc jeśli będziemy zmagać się z takim problemem, to warto wypróbować to rozwiązanie. Można też wspomnieć o bardzo pomocnym komentarzu, który omawia wszystkie znane metody - znajdziemy go TUTAJ.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniem firmy, to po instalacji sterownika NVIDIA 572.16 oraz aplikacji NVIDIA App 11.0.2 wystarczy przejść do tej ostatniej i otworzyć zakładkę Graphics. Teraz w Program Settings musimy znaleźć ikonkę z trzema kropkami i ją nacisnąć. Z listy wybieramy Refresh, a następnie wskazujemy tytuł, który jest kompatybilny z DLSS Override. W tej sekcji znajdziemy wiele opcji, które pozwolą nam włączyć różne składowe techniki DLSS 4. Musimy mieć też na uwadze powyższą grafikę, która pokazuje, jaka funkcja jest dostępna dla danej serii układów graficznych. Z pewnością warto zapoznać się z oficjalną, bardziej szczegółową instrukcją od producenta, którą znajdziemy TUTAJ.

Źródło: The Verge, NVIDIA, Reddit