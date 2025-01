DLSS Swapper z nowymi opcjami, które pozwalają w łatwy sposób zmieniać wersje bibliotek AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS

Techniki upscalowania obrazu to już nieodłączny element współczesnej branży gier. Podawane obecnie wymagania sprzętowe często uwzględniają ich wykorzystanie. Nic zatem dziwnego, że na popularności zyskują narzędzia pokroju DLSS Swapper, które pozwalają w łatwy sposób zmienić wersję bibliotek upscalera. Omawiana aplikacja otrzymała ostatnio aktualizację, która przyniosła spore zmiany. Dodano bowiem wsparcie dla AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS.

Aplikacja DLSS Swapper wzbogaciła się o nowe funkcje, w tym możliwość bardzo łatwej podmiany wersji bibliotek AMD FSR 3.1, Intel XeSS, a także modułów odpowiedzialnych za Frame Generation.

Program DLSS Swapper to przydatne narzędzie dla użytkowników, którzy chcieliby poeksperymentować z różnymi implementacjami technik upscalingu obrazu. Choć twórcy nowych gier zazwyczaj sami optymalnie dobierają wersję bibliotek, to w niektórych przypadkach wykorzystanie innej przynosi lekką poprawę jakości obrazu, a czasami także wydajności. Jak sama nazwa wskazuje, DLSS Swapper skupiał się do tej pory wyłącznie na technice NVIDIA DLSS. To zmieniło się w ramach jednej z najnowszych aktualizacji, która wprowadziła także możliwość podmiany bibliotek konkurencyjnych technik upscalingu obrazu, czyli AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS. Nie zapomniano też o modułach odpowiedzialnych za generowanie klatek.

Proces aktualizacji plików .dll odpowiedzialnych za upscalowanie obrazu w określonych grach nie jest zwykle zbyt skomplikowany (wystarczy podmienić je na wybraną wersję), jednak DLSS Swapper upraszcza go jeszcze bardziej. Aplikacja oddaje w ręce użytkowników interfejs, dzięki któremu można ściągnąć i zaimplementować biblioteki w wybranej przez siebie wersji oraz grze. Co ważne, pliki pochodzą zawsze z oficjalnych repozytoriów, zatem zagrożenie dla bezpieczeństwa jest tutaj znikome. Oprócz wprowadzenia wsparcia dla AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS, wersja 1.1 aplikacji umożliwia podmianę plików odpowiedzianych za DLSS Frame Generation, Ray Reconstruction, XeSS Frame Generation, a także XeLL. Warto jednak pamiętać, że jeśli gra nie obsługuje natywnie określonej funkcji, to DLSS Swapper jej nie udostępni. Program można pobrać z serwisu GitHub.

Źródło: GitHub, Tom's Hardware