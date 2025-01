Frame Generation może trafić na GeForce RTX 3000. NVIDIA rozważa różne scenariusze, a przecież DLSS 4 nie potrzebuje już Optical Flow

Już niebawem, wraz z konsumenckimi kartami graficznymi Blackwell, na rynku zadebiutuje technika NVIDIA DLSS 4. Funkcja pozwoli generować aż trzy dodatkowe klatki na każdą prawdziwą, co znacząco zwiększy liczbę FPS-ów w wybranych grach. Multi Frame Generation trafi jednak tylko na układy GeForce RTX 5000, a poprzednia wersja generatora klatek (z pewnymi ulepszeniami) pozostanie dostępna na kartach GeForce RTX 4000. To może się jednak zmienić w przyszłości.

NVIDIA zrezygnowała w przypadku DLSS 4 ze sprzętowego silnika Optical Flow. Multi Frame Generation będzie bazowało w pełni na rdzeniach Tensor i algorytmach sztucznej inteligencji. Teoretycznie otwiera to drogę do wprowadzenia generowania klatek na kartach GeForce RTX 3000.

Głównym argumentem NVIDII za ograniczeniem dostępności Frame Generation do dwóch najnowszych generacji kart graficznych są wymogi sprzętowe tej techniki. W przypadku GeForce RTX 4000 chodzi przede wszystkim o akcelerator Optical Flow, który jest nieobecny w starszych układach NVIDII. Ostatecznie udowodniono jednak, że generowanie klatek jest też możliwe bez takiego rozwiązania. Jako przykład służy technika AMD FSR 3, która działa zarówno na kartach graficznych Radeon RX, jak i GeForce RTX. Wiele zależy tu od konkretnej implementacji. Trochę światła na tę problematykę rzucił wywiad, jakiego udzielił kanałowi Digital Foundry Bryan Catanzaro - wiceprezes działu NVIDII odpowiedzialnego za badania nad praktycznym zastosowaniem uczenia głębokiego (deep learning). Jak przekonuje, NVIDIA zdecydowała, że DLSS 3 nie będzie działało na starszych układach, ponieważ takie były ówczesne wymogi algorytmu stojącego za tą techniką. Nie było wystarczającej liczby rdzeni Tensor mogących w zadowalający sposób udźwignąć funkcję na wcześniejszych generacjach sprzętu. W rezultacie sięgnięto po sprzętowy akcelerator Optical Flow, którego układy GeForce RTX 3000 i GeForce RTX 2000 są pozbawione. NVIDIA pracowała nad nim przez lata z myślą o wykorzystaniu go przy renderowaniu materiałów wideo czy w autonomicznych pojazdach. Dostępność tej technologii sprawiła, że jej użycie przez dział odpowiedzialny za karty graficzne było naturalnym krokiem.

Technika DLSS 4 przyniesie znaczące zmiany, ponieważ Multi Frame Generation nie będzie wykorzystywało sprzętowego modułu Optical Flow. Zamiast tego silnik techniki będzie w pełni bazował na algorytmach sztucznej inteligencji i rdzeniach Tensor. Catanzaro argumentuje, że ta zmiana wynika z ograniczonych możliwości ulepszenia DLSS 3. Nowa wersja techniki będzie oczywiście znacznie mocniej obciążała rdzenie Tensor, ale ma też zalety. Wśród nich przedstawiciel NVIDII wymienia niższe zużycie pamięci VRAM, lepszą jakość obrazu (co szczególnie zyskuje na znaczeniu przy interpolowaniu aż trzech dodatkowych klatek), a także ograniczenie opóźnień powstałych w wyniku generowania klatek. Catanzaro został przy tym zapytany, co powstrzymuje NVIDIĘ przed wprowadzeniem Frame Generation na kartach GeForce RTX 3000, skoro najnowsza wersja techniki nie będzie już korzystała ze sprzętowego silnika Optical Flow. Okazuje się, że jedyną znaczącą przeszkodą są w chwili obecnej tylko kwestie optymalizacyjne i chęć zapewnienia użytkownikom doświadczenia o odpowiedniej jakości. Co warte podkreślenia, przedstawiciel NVIDII nie odrzucił całkowicie możliwości, że Frame Generation trafi docelowo na poprzednie generacje kart. Amerykańska firma ocenia obecnie, ile można wyciągnąć ze starszego sprzętu, zatem możliwe, że jakaś forma generowania klatek od NVIDII w przyszłości się na nich pojawi.

Źródło: Digital Foundry (YouTube), WCCFTech