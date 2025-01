NVIDIA DLSS 4 - opublikowano listę gier, które zaoferują wsparcie dla nowej wersji techniki w dniu jej debiutu

Wraz z premierą kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 w ręce graczy oddana zostanie technika DLSS 4. Rozwiązanie to, żeby mogło działać, będzie musiało zostać oczywiście zaimplementowane przez deweloperów gier. Nie należy jednak mieć w tej kwestii obaw, gdyż od pewnego czasu wiemy już, że DLSS 4 będzie dostępne na start w pokaźnej liczbie tytułów. Opublikowano właśnie ich dokładną listę. Nie zabraknie tutaj naprawdę głośnych produkcji.

NVIDIA DLSS 4 będzie dostępne na start w 75 grach i programach. Są wśród nich duże produkcje pokroju Cyberpunka 2077 i STALKER-a 2, a także mniejsze tytuły, jak Satisfactory i Deep Rock Galactic.

Technika NVIDIA DLSS 4 wyniesie moduł generowania klatek na zupełnie nowy poziom. Multi Frame Generation pozwoli bowiem na interpolację nawet trzech dodatkowych klatek na każdą rzeczywistą. Będzie się to odbywać bez znaczącego pogorszenia opóźnień w sterowaniu, nad czym czuwać ma funkcja NVIDIA Reflex 2. Częścią składową DLSS 4 będą ponadto ulepszone moduły zwykłego Frame Generation oraz Super Resolution, z których skorzystać będzie można również na kartach GeForce RTX 4000 (a w przypadku tego ostatniego także na starszych układach z serii GeForce RTX). NVIDIA przygotowała pokaźną liczbę gier i aplikacji, na których DLSS 4 będzie dostępne w dniu debiutu. Mowa tutaj łącznie o 75 pozycjach.

Nie mogło zabraknąć tutaj naturalnie głośnych tytułów z ostatnich miesięcy i lat. W rezultacie DLSS 4 będzie można włączyć na start między innymi w takich grach, jak Cyberpunk 2077, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Alan Wake 2, Diablo IV, God of War: Ranarök, Indiana Jones and the Great Circle czy Hogwarts Legacy. Nie zabraknie też wsparcia w przypadku mniejszych pozycji, takich jak na przykład Frostpunk 2, Ghostrunner 2, Satisfactory czy Deep Rock Galactic. Jak na premierę DLSS 4, jest to dosyć pokaźna lista, a trzeba pamiętać, że będzie ona stopniowo rozszerzana. Nowa technika powinna być implementowana w przypadku większości nadchodzących gier AAA.

DLSS 4 Multi Frame Generation is coming with Day 0 support for 75 Games and Apps pic.twitter.com/z5a3tvE5LK — Jacob Freeman (@GeForce_JacobF) January 15, 2025

Źródło: Jacob Freeman (X)