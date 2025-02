Kingdom Come Deliverance 2 sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Studio Warhorse może być dumne z wyniku swojej gry

Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutowało na początku lutego i bez wątpienia to na razie największa premiera tego roku i jedna z najbardziej udanych produkcji ostatnich miesięcy. Studio Warhorse dopieściło wszystko to, co nie do końca zagrało w jedynce i doprawiło to angażującą fabułą oraz świetnymi zadaniami pobocznymi. Tym bardziej cieszy, że gra stała się hitem sprzedażowym, znacząco przekraczając oczekiwania firmy-matki - Embracer Group. O jakim wyniku mowa?

Kingdom Come Deliverance 2 przekroczył 2 miliony sprzedanych kopii w ciągu dwóch tygodni od premiery. Biorąc pod uwagę niewielki budżet produkcji, studio Warhorse może mówić o sporym sukcesie komercyjnym.

Studio Warhorse potwierdziło, że gra Kingdom Come Deliverance 2 sprzedało się w liczbie dwóch milionów kopii. Biorąc pod uwagę, że dzień po premierze chwalono się pierwszym milionem, tytuł nadal sprzedaje się bardzo dobrze. Budżet produkcji wynosił 41 milionów dolarów, dzięki czemu przy obecnym wyniku sprzedażowym, gra już od dłuższego czasu zarabia na siebie. Po raz kolejny sprawdziła się stara prawda - wystarczy zrobić dobrą, wciągającą grę z ulepszonymi mechanikami i w miarę dobrą optymalizacją na wszystkich platformach.

Kingdom Come Deliverance 2 może obecnie pochwalić się bardzo wysokimi ocenami nie tylko od recenzentów, ale również zwykłych graczy. Średnia ocen od recenzentów na Metacritic wynosi od 86% (Xbox Series X) do 88% (PC oraz PlayStation 5). Średnia ocena graczy na tym samym portalu wynosi 8.5/10, natomiast na Steamie może pochwalić się ponad 91% pozytywnych opinii. Przy tak dobrym odbiorze, studio Warhorse może z pewnością liczyć na szybkie zielone światło na kolejny projekt i być może także większy budżet od firmy Embracer Group.

Two million copies in under two weeks! A toast to you all for making #KCD2 a triumph! pic.twitter.com/nLXPkix2yu — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) February 17, 2025

Źródło: Warhorse Studios