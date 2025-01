Kingdom Come: Deliverance II - Warhorse Studios nie traci czasu. Dostaliśmy już wstępny plan rozwoju gry w 2025 roku

Premiera kolejnej odsłony gry Warhorse zbliża się wielkimi krokami. Teraz pozostały już tak naprawdę trochę mniej niż dwa tygodnie, a w mogliśmy nawet możliwość wstępnie ocenić tę grę. Czesi bowiem od początku są bardzo pewni, że ich projekt odniesie sukces. I na razie większość znaków wskazuje na to, że czeka nas fenomenalna premiera. Tymczasem, tak jak można było się spodziewać, po premierze czeka nas sporo interesujących rozszerzeń.

Otrzymaliśmy pierwsze informacje odnośnie darmowych i płatnych rozszerzeń do Kingdom Come: Deliverance II, jakie pojawią się w tym roku.

W ostatnich dniach pojawiła się seria dość dziwnych doniesień tyczących się obecności kontrowersyjnych scen czy postaci (kto dotąd o tym nie słyszał, najlepiej niech rzuci okiem na Twittera/X Daniela Vavry). Na szczęście wszelakie spekulacje raczej nie zaburzą specjalnie nadchodzącej premiery Kingdom Come: Deliverance II, która zapowiada się na spory sukces. A nim do niej w ogóle dojdzie, deweloperzy zdążyli wypuścić zapowiedź przedstawiającą ogólny plan rozszerzeń, jakie wpadną na przestrzeni 2025 roku:

Jeszcze tej wiosny druga odsłona Kingdom Come Deliverance otrzyma kilka darmowych update'ów. Otrzymamy konne wyścigi, w grze pojawi się fryzjer, czy Hardcore Mode, mogący zainteresować weteranów serii. Latem pojawi się pierwsze płatne DLC: Brushes with Death, gdzie będziemy mogli pomóc pewnemu artyście z mglistą przeszłością. Jesień to czas Legacy of the Forge - wtedy to na pierwszym planie znajdzie się kuźnia w Kuttenbergu, a Henryk wzbogaci swoje kowalskie zdolności. Wreszcie zimą dotrzemy do klasztoru w Sedlec, by zapobiec rozprzestrzeniającej się zarazie. Tak jak zatem w przypadku części pierwszej, Warhorse nie przestanie rozwijać swojego i tak już ogromnego tytułu.

Źródło: Warhorse Studios (Youtube)