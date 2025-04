Intel przedstawia wyniki za Q1 2025. Stabilne przychody, ambitna restrukturyzacja, a także niepokojące prognozy

Intel opublikował najnowsze wyniki finansowe, a także zapowiedział szeroko zakrojone zmiany w sposobie funkcjonowania firmy. Nowe decyzje kadrowe, reorganizacja struktur, jak również reakcje rynku sugerują, że producent stoi obecnie w obliczu dużych wyzwań. Nadchodzące miesiące mogą mieć istotny wpływ na przyszłość całej organizacji, a także na jej pozycję w globalnej branży technologicznej. Sprawdzamy, co dzieje się z firmą.

Najlepsi liderzy osiągają najwięcej z najmniejszą liczbą ludzi, ale ważne jest, aby otwarcie mierzyć się z wyzwaniami i podejmować trudne decyzje. Celem jest uproszczenie organizacji, przyspieszenie działania i powrót do tego, co zawsze było naszą siłą, do inżynierii, innowacji i wydajności operacyjnej. Przyszłość wymaga odwagi, dyscypliny i gotowości do zmian – Lip-Bu Tan.

W pierwszym kwartale 2025 roku Intel osiągnął przychody na poziomie 12,7 miliarda dolarów. Oznacza to identyczny wynik jak w analogicznym okresie roku poprzedniego. Brak wzrostu rok do roku wskazuje na stagnację w głównych segmentach działalności firmy, mimo znacznych wysiłków w zakresie transformacji technologicznej. Według standardów GAAP spółka odnotowała stratę netto w wysokości 0,8 miliarda dolarów. Przekłada się to na stratę 0,19 USD na akcję. Jednak po uwzględnieniu korekt, zgodnie z metodologią non-GAAP, zysk netto wyniósł 0,6 miliarda dolarów, a zysk na akcję to 0,13 USD. To wskazuje na pogarszającą się rentowność operacyjną. Koszty operacyjne udało się jednak znacząco ograniczyć względem roku poprzedniego. Odzwierciedla to pierwsze efekty wdrażanych zmian organizacyjnych.

GAAP Q1 2025 Q1 2024 Q4 2024 Przychód 12,7 mld USD 12,7 mld USD 14,3 mld USD Marża brutto 36,9% 41% 39,2% Koszty operacyjne 4,8 mld USD 5,9 mld USD 5,11 mld USD Zysk netto (strata) (0,8) mld USD (0,4) mld USD (0,1) mld USD Zysk na akcję (strata) (0,19) USD (0,09) USD (0,3) mld USD

Non-GAAP Q1 2025 Q1 2024 Q4 2024 Przychód 12,7 mld USD 12,7 mld USD 14,3 mld USD Marża brutto 39,2% 45,1% 42,1% Koszty operacyjne 4,3 mld USD 5 mld USD 4,6 mld USD Zysk netto (strata) 0,6 mld USD 0,8 mld USD 0,6 mld USD Zysk na akcję (strata) 0,13 USD 0,18 USD 0,13 USD

Szczegółowa analiza poszczególnych działów Intela pokazuje zróżnicowaną dynamikę wyników. Segment Data Center and AI (DCAI) odnotował wzrost przychodów względem pierwszego kwartału 2024 roku, osiągając poziom 4,1 miliarda dolarów. Świadczy to o rosnącym znaczeniu infrastruktury serwerowej oraz rozwiązań AI w strukturze przychodów firmy. Dział Client Computing Group (CCG) zanotował przychody rzędu 7,6 miliarda dolarów. Intel Foundry, będący jednym z najważniejszych projektów rozwoju niezależnej produkcji półprzewodników, zwiększył swoje przychody do 4,7 miliarda dolarów. To potwierdza skuteczność długofalowej strategii w tym obszarze. Pozostałe źródła przychodów, klasyfikowane jako „inne”, wzrosły, osiągając poziom 0,9 miliarda dolarów. Może to być wynikiem większego zaangażowania w projekty badawczo-rozwojowe lub też w umowy licencyjne z partnerami zewnętrznymi.

Przychód Q1 2025 Q1 2024 Q4 2024 Client Computing Group (CCG) 7,6 mld USD 7,5 mld USD 8 mld USD Data Center and AI (DCAI) 4,1 mld USD 3 mld USD 3,4 mld USD Intel Foundry 4,7 mld USD 4,4 mld USD 4,5 mld USD Inne 0,9 mld USD 0,34 mld USD 1 mld USD

Nowy prezes zarządu Intela, Lip-Bu Tan, który objął stanowisko w marcu 2025 roku, zaprezentował kompleksowy plan restrukturyzacji, obejmujący reorganizację kadrową, a także zmianę kultury pracy. Jednym z głównych założeń strategii jest uproszczenie struktury zarządzania. Ma to pozwolić na szybsze podejmowanie decyzji, jak również na większą elastyczność operacyjną. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy stacjonarnej w biurach (zamiast dotychczasowych trzech dni). Ma to obowiązywać od września 2025 roku. Według Tana ma to odbudować zespołowe DNA Intela i wspierać efektywną współpracę przy projektach technicznych. Jednocześnie firma planuje znacznie ograniczyć koszty operacyjne do 17 miliardów dolarów w 2025 roku i 16 miliardów w 2026 roku, a także zmniejszyć nakłady inwestycyjne o 2 miliardy USD. Działania te wpisują się w szerszą strategię powrotu do „inżynieryjnych korzeni” firmy i skoncentrowania się na rozwoju własnych technologii oraz produkcji chipów nowej generacji.

Jednak mimo tych zapowiedzi i pozytywnych sygnałów dotyczących poszczególnych działów, perspektywy finansowe na kolejny kwartał rozczarowały analityków. Intel prognozuje, że w drugim kwartale 2025 roku przychody wyniosą od 11,2 do 12,4 miliarda dolarów, a zysk na akcję pozostanie na poziomie 0 USD. To wartości niższe niż wcześniejsze prognozy rynkowe. To natychmiast wywołało negatywną reakcję inwestorów. Akcje spółki spadły o ponad 5% w handlu posesyjnym. Sytuacja ta pokazuje, że mimo wysiłków restrukturyzacyjnych i postępów technologicznych, rynek oczekuje od Intela nie tylko deklaracji, ale także konkretnych rezultatów w postaci dynamicznego wzrostu. W obliczu konkurencji ze strony AMD, NVIDII i TSMC, każda kwartalna zapowiedź i jej realizacja będą bacznie analizowane przez środowisko inwestycyjne.

Źródło: Intel Reports First-Quarter 2025 Financial Results