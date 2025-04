Intel przygotowuje się do 20-procentowej redukcji zatrudnienia. Pracę może stracić ponad 20 tys. osób

Lip-Bu Tan, świeżo upieczony szef Intela ma ambicje, by przywrócić swoją firmę na właściwe tory, a podjęte już działania wskazują, że jego okres przywództwa może zostać zapamiętany na długo. Jak donosi Bloomberg, Niebiescy przygotowują się do ogłoszenia zwolnienia ponad 20% pracowników w celu obniżenia kosztów i ograniczenia biurokracji. Ma to być częścią planu odrodzenia firmy, opracowanego przez wspomnianego CEO, Lip-Bu Tana.

Na razie nie wiadomo, która grupa pracowników będzie szczególnie narażona na zwolnienia, choć nie od dziś wiadomo, że Lip-Bu Tan dąży do oczyszczenia z nadmiernych poziomów zarządzania i wyeliminowania zbędnych stanowisk niezwiązanych z inżynierią.

Restrukturyzacja ma na celu uproszczenie operacji mających miejsce wewnątrz firmy i ponowne skupienie na inżynierii. Nowy CEO rzekomo mocno naciska na oczyszczenie z nadmiernych poziomów zarządzania, wyeliminowanie zbędnych stanowisk i skoncentrowanie się na produktach oraz kluczowych projektach. Na razie nie wiadomo, która grupa pracowników będzie szczególnie narażona na zwolnienia. Na dzień 28 grudnia 2024 r. Intel zatrudniał 108 900 pracowników (w tym kilka tysięcy pracowników Altera, którzy są teraz zatrudnieni przez niezależną firmę będącą współwłasnością Intel i Silver Lake), a więc plan obejmuje likwidację ponad 20 000 miejsc pracy, co przekracza liczbę wszystkich stanowisk kierowniczych średniego szczebla w firmie.

Warto przypomnieć, że już w sierpniu 2024 roku (jeszcze pod przywództwem Pata Gelsingera) ogłoszono redukcję aż 15 000 miejsc pracy. Dotyczyła ona stanowisk niezwiązanych z inżynierią, w tym personelu administracyjnego, sprzedaży, marketingu i funkcji wsparcia. Jak widać, to nadal za mało. Mówi się, że już wtedy Lip-Bu Tan opowiadał się za jeszcze większymi cięciami i jego sprzeciw był jednym z powodów opuszczenia zarządu Intela. Dopiero tym razem najprawdopodobniej dopnie więc swego. Na ten moment nie jest jasne, czy firma chce zachęcić pracowników do dobrowolnego odejścia za pomocą wykupów lub wcześniejszych emerytur, czy też po prostu zwolnić personel. Więcej na ten temat powinniśmy dowiedzieć się jeszcze w tym tygodniu, gdy Intel ogłosi swoje najnowsze wyniki kwartalne.

Źródło: Tom's Hardware, Bloomberg