MSI wprowadza do płyt głównych nowe funkcje. Możliwe będzie aktywowanie profili EXPO z poziomu systemu operacyjnego

Jesteśmy już o krok od premiery desktopowych procesorów AMD Ryzen 9000. Aktualizacje BIOS-u wprowadzające wsparcie dla tych jednostek na płytach głównych z gniazdem AM5 są zatem już tylko kwestią czasu. Pracuje nad tym oczywiście także firma MSI, czyli jeden z najpopularniejszych producentów tego typu sprzętu. Nowy BIOS będzie posiadał szereg zapowiadanych wcześniej przez AMD funkcji, w tym możliwość aktywacji profili EXPO z poziomu systemu operacyjnego.

Nowe funkcje trafią oczywiście zarówno do starszych płyt głównych wykorzystujących gniazdo AM5, jak i zupełnie nowej serii, którą przygotowano specjalnie z myślą o procesorach Granite Ridge. Nie oznacza to jednak, że nie będzie żadnych różnic pomiędzy starszymi i nowymi płytami głównymi. Sprowadzą się one jednak głównie do nowych funkcji I/O oraz ulepszeń w sekcji zasilania. W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z BIOS-u w wersji E7E12AMS.1E2, który uruchomiono na płycie głównej MSI MAG X670E Tomahawk WiFi. W sekcji poświęconej profilom EXPO, które służą do niezwykle łatwego podkręcania pamięci RAM, możemy znaleźć opcję "On the fly". Jej aktywacja pozwoli aktywować profile EXPO z poziomu systemu operacyjnego, co wyeliminuje konieczność każdorazowego restartowania komputera i wchodzenia do BIOS-u celem modyfikacji tych ustawień. Nic zatem nie stanie na przeszkodzie, żeby włączać i wyłączać EXPO w zależności od zapotrzebowania. To może też być spore ułatwienie dla testerów sprzętu.

Inną nową funkcją dotyczącą pamięci RAM jest Optimized Platform Profile. Załadowanie tego profilu automatycznie optymalizuje szybkość modułów na danej konfiguracji sprzętowej. Rozwiązanie to może być przydatne zwłaszcza dla osób, które posiadają szybsze pamięci i chciałyby w automatyczny sposób dostosować parametry ich pracy do optymalnej wartości obsługiwanej przez procesor. Nowy BIOS to także funkcja Curve Sharper, która skierowana jest do użytkowników chcących przeprowadzić undervolting swojego CPU. Pozwoli jeszcze bardziej obniżyć napięcie, jeśli procesor pracuje stabilnie lub zwiększyć je w sytuacjach wystąpienia niestabilności. Zastosowanie znanej z wcześniejszych generacji funkcji Precision Boost Overdrive ma zaś pozwolić na uzyskanie w przypadku procesorów AMD Ryzen 9000 nawet 15% wyższej wydajności niż przy standardowych ustawieniach. Najnowsza wersja BIOS-u powinna trafić do użytkowników płyt głównych MSI w przeciągu kilku lub kilkunastu dni.

New features introduced to MSI X670E Tomahawk WiFi AGESA 1.2.0.0a BIOS: "Curve Shaper", Memory "On-the-fly" and "Optimized Performance Profile", which is named "Optimized Platform Profile" in 1.2.0.0a.

Will be revised to "Optimized Performance Profile" in AGESA 1.2.0.1. pic.twitter.com/lCM4USi0IZ — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) July 17, 2024

Źródło: WCCFTech