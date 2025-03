AMD może opóźnić premierę płyt głównych z chipsetami B850 i B840. Oszczędni gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość

Jak wiadomo, wraz z premierą procesorów AMD Ryzen 9000 nie wprowadzono nowych płyt głównych z chipsetami z serii 800. Choć coraz więcej producentów zapowiada swoje propozycje oparte na chipsetach X870E i X870, co sugeruje ich rychłą premierę, niewiele wiadomo o niżej pozycjonowanych produktach wykorzystujących chipsety B850 i B840. Informacje płynące z Gamescom 2024 wskazują, że będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.

Informacje płynące z Gamescom 2024 wskazują, że płyty główne z chipsetami B850 i B840 dla procesorów AMD Ryzen 9000 mogą pojawić się dopiero na początku 2025 roku, oznacza to niemalże półroczne opóźnienie.

Niepisaną tradycją na rynku części komputerowych jest premiera nowych płyt głównych równocześnie z debiutem nowej rodziny procesorów. Jednak podczas premiery CPU AMD Ryzen 9000 tak się nie stało. Z informacji płynących z targów Gamescom 2024 wynika, że AMD może opóźnić wprowadzenie nowych płyt głównych z chipsetami B850 i B840. Większość producentów płyt głównych wskazuje na początek 2025 roku jako przewidywaną datę premiery. Nie są znane dokładne przyczyny tego opóźnienia, choć należy zaznaczyć, że są to na razie nieoficjalne doniesienia. ComputerBase informuje również, że ceny nowych płyt głównych mogą być wyższe niż w przypadku starszych modeli opartych na chipsetach B650 i A620.

Istnieją również pozytywne informacje, że płyty główne z chipsetami X870E i X870 mogą zadebiutować już w przyszłym miesiącu (wrzesień 2024). Niewątpliwie to one wprowadzą najwięcej zmian, takich jak Wi-Fi 7, USB 4 i szersze wykorzystanie interfejsu PCIe 5.0. W świetle tych zapowiedzi premiera niżej pozycjonowanych płyt głównych może być mniej atrakcyjna, zwłaszcza że na rynku wciąż obecne są platformy starszej generacji. Warto również dodać, że chipset B850 będzie ograniczony do PCIe 4.0 dla kart graficznych i PCIe 5.0 dla nośników SSD M.2, a także nie zaoferuje wsparcia dla USB 4. Z kolei chipset B840, który zdaje się najmniej wyczekiwany, ograniczy się do wysłużonego już PCIe 3.0 i nie będzie wspierał overclockingu CPU.

Źródło: ComputerBase