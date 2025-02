Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K, Core i9-14900K - w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja procesorów

Intel przygotowuje się obecnie do prezentacji odświeżonych procesorów z 14. generacji Raptor Lake Refresh. Ich pokaz planowany jest w ramach konferencji Intel Innovation (koniec września), z kolei debiut sklepowy spodziewany się jest w okolicach połowy października. Na początek na rynek trafią trzy układy Raptor Lake Refresh: Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K oraz Core i9-14900K. W sieci pojawiła się ich wstępna specyfikacja. Możemy liczyć m.in. na wyższe zegary rdzeni.

W sieci pojawiła się wstępna specyfikacja procesorów Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K oraz Core i9-14900K.

Według specyfikacji ujawnionej przez portal Benchlife, tylko Intel Core i7-14700K zaoferuje zwiększoną liczbę rdzeni oraz wątków. Będzie to teraz układ 20-rdzeniowy i 28-wątkowy (8P + 12E). Intel Core i5-14600K oraz Core i9-14900K zaoferują tyle samo rdzeni i wątków co dotychczasowe jednostki z 13. generacji - odpowiednio 14 i 24 rdzenie. Możemy jednak liczyć na nieco wyższe zegary, zwłaszcza w trybie Turbo Boost. Bazowa częstotliwość pracy zegara rdzeni Performance dla Core i5-14600K oraz Core i7-14700K ma być taka sama jak w modelach Core i5-13600K oraz Core i7-13700K. Tylko Core i9-14900K zaoferuje o 200 MHz wyższe taktowanie bazowe w porównaniu do Core i9-13900K (3,2 GHz w nowszym kontra 3,0 GHz w starszym).

Intel Core i5-14600K Intel Core i7-14700K Intel Core i9-14900K Rodzina CPU Raptor Lake Refresh Raptor Lake Refresh Raptor Lake Refresh Litografia Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) Liczba rdzeni / wątków 14C/20T (6P + 8E) 20C/28T (8P + 12E) 24C/32T (8P + 16E) Bazowy zegar P-Core 3,5 GHz 3,4 GHz 3,2 GHz Zegar Turbo P-Core 5,3 GHz 5,5 GHz 5,7 GHz Zegar Turbo Boost 3.0 - 5,6 GHz 5,8 GHz Zegar P-Core z Thermal Velocity Boost - - 6,0 GHz Zegar Turbo E-Core 4,0 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz Cache L3 24 MB 33 MB 36 MB PL1 (Processor Base Power - PBP) 125 W 125 W 125 W

Intel Core i9-14900K będzie również jedynym procesorem, którego taktowanie Turbo będzie w stanie osiągnąć 6,0 GHz na dwóch najlepszych rdzeniach Performance. Będzie to możliwe dzięki funkcji Intel Thermal Velocity Boost. Zegar Turbo Boost 2.0 (a więc dla wszystkich rdzeni Performance) ma być o 300 MHz wyższy w przypadku Core i9-14900K. Mowa zatem o 5,7 GHz w porównaniu do 5,4 GHz z Core i9-13900K. W przypadku pozostałych dwóch procesorów, różnice sięgną 200 MHz względem odpowiedników z 13. generacji. Dodatkowo zegar Turbo dla rdzeni Efficient będzie wyższy o 100 MHz i dotyczy to wszystkich trzech jednostek Raptor Lake Refresh.

8P + 16E Bazowy zegar P-Core 3,5 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 3,2 GHz Zegar Turbo P-Core 5,1 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz 5,7 GHz Zegar Turbo Boost 3.0 - - 5,4 GHz 5,6 GHz 5,7 GHz 5,8 GHz Zegar P-Core z Thermal Velocity Boost - - - - 5,8 GHz 6,0 GHz Zegar Turbo E-Core 3,9 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz Cache L3 24 MB 24 MB 30 MB 33 MB 36 MB 36 MB

