Intel Arrow Lake-S - kolejna generacja desktopowych chipów ma być nawet do 21% szybsza od Raptor Lake-S

Jak powszechnie wiadomo, 14. generacja układów Intel Core nie będzie zbyt rewolucyjna. Pod względem technologicznym różnic będzie niewiele, jednak dla konsumentów najważniejsze mogą okazać się zmiany w konfiguracji rdzeni poszczególnych modeli. Ci, którzy mają nadzieję na więcej nowości będą musieli poczekać na debiut jednostek Arrow Lake-S. Najnowsze dane wskazują, że na pewno będzie można liczyć na zauważalny wzrost wydajności.

Chip nowej generacji ma wypadać do 21% lepiej od modelu Core i9-13900K. Ponadto iGPU Arrow Lake'a powinno okazać się ponad dwa razy szybsze od zintegrowanej grafiki Raptor Lake'a.

Igor Wallossek (Igor’sLAB) otrzymał niedawno wewnętrzną prezentację od firmy Intel, w której przedstawiono prognozy wydajności nadchodzących chipów Arrow Lake-S. Choć do premiery procesorów i nowej platformy LGA 1851 zostało jeszcze sporo czasu, omawiane dane dostarczają nam wielu szczegółów, które zwykle pozostają nieujawnione przez wiele miesięcy. Przedstawiony procesor Arrow Lake-S użyty do poniższych porównań został wyposażony w 8 rdzeni Performance i 16 Efficient. Co ciekawe, limity PL1 i PL2 chipu Arrow Lake mają wynosić 250 W, co sugeruje, że układ ostatecznie może okazać się minimalnie bardziej energooszczędny od poprzedników. Przyrost wydajności jest jednak miejscami bardzo zauważalny. Chip nowej generacji ma wypadać do 21% lepiej od modelu Core i9-13900K. Co ciekawe, wykresy potwierdzają, że podobnie skonfigurowany model Raptor Lake-S Refresh ma być tylko do kilku procent szybszy.

Rodzina chipów Intel Arrow Lake-S ma wyróżniać się także sporymi możliwościami zintegrowanej grafiki. Układy będą wykorzystywać projekt Xe-LPG oparty na architekturze Alchemist. Na pokład ma trafić nawet do 8 rdzeni Xe. Dane wskazują, że układ iGPU powinien okazać się ponad dwa razy szybszy od zintegrowanej grafiki Raptor Lake, co może być dobrą informacją dla tych, którzy myślą o złożeniu PC bez desktopowej karty graficznej. Złą wiadomością jest jednak fakt, że nowe gniazdo LGA 1851 ma mieć inną wysokość "Z", a to oznacza, że dotychczasowe rozwiązania chłodzące nie będą z nim kompatybilne i konieczny będzie dodatkowy zestaw montażowy. Mamy nadzieję, że więcej w tej sprawie dowiemy się już w nadchodzących dniach.

Źródło: Igor'sLAB, VideoCardz