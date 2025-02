Intel Raptor Lake Refresh - desktopowe procesory z niskiego i średniego segmentu mają otrzymać więcej rdzeni

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów z serii Raptor Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje, nie będzie to kolejna pełnoprawna generacja sprzętu. Zamiast tego otrzymamy odświeżoną linię CPU Intel Core 13. generacji. Nie oznacza to jednak, że zmiany będą jedynie kosmetyczne. Poznaliśmy właśnie konkretne, choć nieoficjalne, szczegóły dotyczące specyfikacji nowych jednostek. Uwagę zwraca zwłaszcza większa liczba rdzeni w niżej pozycjonowanych CPU.

Procesory Intel Core 14. generacji z niskiego i średniego segmentu budżetowego także otrzymają większą liczbę rdzeni. Nabywcy jednostek Core i3-14100 i Core i3-14300 będą mogli cieszyć się 6 rdzeniami Performance.

Pierwsze procesory z linii Raptor Lake Refresh powinny zadebiutować w październiku bieżącego roku. Premiera zostanie poprzedzona oficjalną prezentacją, ale już teraz między innymi za sprawą kanału RedGamingTech poznaliśmy konkretne informacje na temat ich specyfikacji, choć należy zaznaczyć, że nie są one jeszcze oczywiście oficjalne. Wcześniej było wiadomo, że niektóre nowe CPU zaoferują większą liczbę rdzeni niż starsze jednostki Intel Core 13. generacji. Według najnowszych informacji zmiana będzie dotyczyła większości modeli z niskiego i średniego segmentu budżetowego.

Intel Core 13. generacji

(Raptor Lake) Intel Core 14. generacji

(Raptor Lake Refresh) Core i9-xx900/K/F 24R/32W (8P + 16E) 24R/32W (8P + 16E) Core i7-xx700/K/F 16R/24W (8P + 8E) 20R/28W (8P + 12E) Core i5-xx600/K/F 14R/20W (6P + 8E) 16R/24W (8P + 8E) Core i5-xx500 14R/20W (6P + 8E) 14R/20W (6P + 8E) Core i5-xx400/F 10R/16W (6P + 4E) 14R/20W (6P + 8E) Core i3-xx300 --------------------------- 6R/12W (6P) Core i3-xx100/F 4R/8W (4P) 6R/12W (6P)

Intel Core i3-14100 oraz Core i3-14300 zaoferują 6 rdzeni Performance i obsłużą 12 wątków. W porównaniu z 13. generacją ich liczba zostanie zwiększona zatem o dwa rdzenie. Zmian mają doczekać się także praktycznie wszystkie modele Core i5 (z wyjątkiem Core i5-14500), w których liczba rdzeni Performance wzrośnie o dwa (Core i5-14600) lub rdzeni Efficient o cztery (Core i5-14400). Już wcześniej informowaliśmy, że Core i7 z odblokowanym mnożnikiem będzie cechował się 8 rdzeniami Performance oraz 12 rdzeniami Efficient. Oznacza to wzrost liczby tych drugich o cztery. Podobnie będzie zapewne w przypadku modelu pozbawionego oznaczenia "K". Nabywcy Core i9 będą musieli zadowolić się taką samą liczbą rdzeni, jak w poprzedniej generacji.

Warto odnotować, że zwiększenie liczby rdzeni to niejedyna zmiana w procesorach Raptor Lake Refresh. Nowe jednostki będą bowiem prawdopodobnie charakteryzowały się w porównaniu z poprzednikami także wyższym taktowaniem oraz obsługą szybszej pamięci DDR5. Mówi się w tym przypadku o 6400 MT/s. Będzie to także ostatnia generacja desktopowych procesorów Intela, która wykorzysta stary schemat nazewnictwa. Kolejne jednostki będą już opatrzone nowymi oznaczeniami, co zapewne początkowo wprowadzi nieco zamieszania.

Źródło: VideoCardz, RedGamingTech (YouTube)