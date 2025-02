Procesory Intel Raptor Lake Refresh zadebiutują w drugiej połowie października tego roku

Intel obecnie przygotowuje się do dwóch jesiennych premier na rynku procesorów. W przypadku desktopów otrzymamy odświeżone procesory Raptor Lake Refresh (te pojawią się także w mocnych laptopach, choć ich premiera może się przeciągnąć do targów CES 2024), natomiast notebooki otrzymają nową generację procesorów o kodowej nazwie Meteor Lake. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat pierwszej z wymienionych grup procesorów, w tym potencjalną datę premiery układów 14. generacji.

Według najnowszych doniesień, desktopowe procesory Intel Raptor Lake Refresh z odblokowanym mnożnikiem zadebiutują w 42 tygodniu tego roku, co przypada na okres pomiędzy 17 a 23 października.

Według nieoficjalnych informacji, procesory 14. generacji z rodziny Raptor Lake Refresh, mają pojawić się w sklepach w 42 tygodniu 2023 roku, co przypada na okres pomiędzy 17 i 23 października. Tym samym debiut odbyłby się w podobnym oknie czasowym co zeszłoroczna generacja Raptor Lake. Podobnie jak wtedy, także tym razem podany termin dotyczy najmocniejszych układów z odblokowanym mnożnikiem. Warto dodać, że w przeciwieństwie do generacji Meteor Lake, Raptor Lake Refresh w desktopach zachowa jeszcze starą nomenklaturę.

Wśród nadchodzących procesorów pojawią się zmodyfikowane wersja, różniące się m.in. liczbą rdzeni. Przykładowo Intel Core i7-14700K ma zostać wyposażony w łącznie 20 rdzeni i 28 wątków, na co składa się 8 rdzeni Performance (16 wątków) i 12 rdzeni Efficient (12 wątków). Dla porównania Intel Core i7-13700K to układ 16-rdzeniowy i 24-wątkowy (po 8 rdzeni typu Performance i Efficient). Na słabsze modele Raptor Lake Refresh z zablokowanym mnożnikiem mamy poczekać do pierwszego tygodnia 2024 roku. Oznacza to, że z całą pewnością ich debiut nastąpi na targach CES 2024 w Las Vegas.

