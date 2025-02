Intel Core i7-14700K - w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności 20-rdzeniowego procesora Raptor Lake Refresh

Od kilku dni w sieci pojawiają się kolejne informacje na temat procesorów 14. generacji Intel Raptor Lake Refresh. Odświeżone układy pojawią się zarówno w desktopach jak również notebookach. Na te pierwsze poczekamy najwcześniej do 17 października, aczkolwiek sama prezentacja powinna odbyć się przed końcem września, w ramach konferencji Intel Innovation. Wiemy że niektóre z nadchodzących procesorów otrzymają zwiększoną liczbę rdzeni oraz pamięci cache. Jednym z takich procesorów będzie Intel Core i7-14700K.

Procesor Intel Core i7-14700K z 20 rdzeniami i 28 wątkami pojawił się w pierwszych testach wydajności.

Intel Core i7-14700K, tak jak już wspominaliśmy, zaoferuje tym razem 20 rdzeni i 28 wątków. Dla porównania Intel Core i7-12700K otrzymał 12 rdzeni i 20 wątków, natomiast Core i7-13700K - 16 rdzeni i 24 wątki. Nowy układ zaoferuje dodatkowe 4 rdzenie typu Efficient, a także powiększony cache L2 oraz L3, odpowiednio 28 MB L2 (zamiast 24 MB) oraz 33 MB L3 (zamiast 30 MB). Raportowany zegar bazowy dla rdzeni Performance ma wynosić 3,4 GHz, z kolei maksymalne Turbo to przynajmniej 5,5 GHz (a przynajmniej taka wartość jest wskazywana w AIDA64). Bazowe TDP to ponownie 125 W.

Intel Core i7-14700K Intel Core i7-13700K Intel Core i7-12700K Rodzina Raptor Lake Refresh Raptor Lake Alder Lake Rdzenie / wątki 20/28 (8P + 12E) 16/24 (8P + 8E) 12/20 (8P + 4E) Cache L2 28 MB 24 MB 12 MB Cache L3 33 MB 30 MB 25 MB TDP (PL1) 125 W 125 W 125 W

W sieci pojawiły się również pierwsze testy wydajności. W oprogramowaniu Cinebench R23, procesor Intel Core i7-14700K uzyskał odpowiednio 2192 punkty dla testu pojedynczego wątku oraz 36296 punktów dla pomiaru wielowątkowego. Są to nieco niższe wyniki od np. Core i9-13900K, ale z drugiej strony mowa o próbkach inżynieryjnych. Kolejny test przeprowadzono w CPU-Z i tutaj Core i7-14700K otrzymał odpowiednio 905 oraz 14988 punktów. Już teraz są to rezultaty średnio o 2% oraz 14% lepsze w porównaniu do Intel Core i7-13700K. Procesor również z powodzeniem uruchomiono na płycie głównej z chipsetem Intel Z790, co potwierdza że nadchodząca generacja będzie zgodna z dotychczasowymi płytami.

Źródło: WCCFTech, Twitter @harukaze5719