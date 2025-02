Intel Raptor Lake Refresh - wyłącznie jednostki Core i7 mają otrzymać większą liczbę rdzeni

Do premiery desktopowych procesorów Intel Core 14. generacji zostało jeszcze sporo czasu, jednak wszystko wskazuje na to, że kolejny dzień bez przecieku o tych chipach jest dniem straconym. Najnowsze wieści od @g01d3nm4ng0 wskazują, że temat specyfikacji tych jednostek można uznać za zamknięty. Poznaliśmy właśnie konfiguracje rdzeniowe oraz taktowania wszystkich nadchodzących modeli z zablokowanym mnożnikiem.

Wbrew oczekiwaniom jedynie modele Core i7 z nadchodzącej generacji będą miały więcej rdzeni od poprzedników. Układy otrzymają dokładnie 4 dodatkowe rdzenie Efficient, co oznacza, że ostatecznie będą to jednostki 20-rdzeniowe/28-wątkowe (8P+12E). Można zatem niestety zapomnieć o 6-rdzeniowych modelach Core i3. Warto też zwrócić uwagę na maksymalne zegary każdego z wymienionych modeli. Na ogół modele Core 14. generacji będą o 200 MHz szybsze od poprzedników, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że wariant i5-14400 ma być jedynie 100 MHz szybszy od i5-13400.

Koniec końców można być więc rozczarowanym taką specyfikacją nadchodzących procesorów. Pierwsze przecieki sugerowały, że Intel rzeczywiście zwiększy liczbę rdzeni w każdym segmencie. Jeśli niniejsze dane się potwierdzą - a biorąc pod uwagę wiarygodność informatora jest na to duża szansa - gracze i zwykli konsumenci nie mają zbyt wielu powodów, by zwlekać z zakupem coraz tańszych modeli Core 12. i 13. generacji. Zwłaszcza że na dostępność pierwszych układów Intel Raptor Lake Refresh trzeba będzie czekać zapewne aż do października.

More info of 14th Gen non-K.

i9-14900/F (8+16),L3 36MB,up to 5.8GHz

i7-14700/F (8+12),L3 33MB, up to 5.4GHz

i5-14600 (6+8), L3 24MB, up to 5.2GHz

i5-14500 (6+8), L3 24MB, up to 5.0GHz

i5-14400/F (6+4) , L3 20MB, up to 4.7GHz

i3-14100/F (4+0), L3 12MB, up to 4.7GHz