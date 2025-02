Procesory Intel Core 14. generacji mają zadebiutować dopiero w październiku bieżącego roku

Nadchodzące układy Intel Core 14. generacji nie będą się zbyt wiele różnić względem dotychczasowych modeli Raptor Lake, jednak nie zmienia to faktu, że osoby mające w planach zakup nowej platformy do gier i tak mogą wstrzymywać się ze złożeniem zamówienia. W końcu nowe chipy na pewno przyniosą choćby niewielki wzrost wydajności przy zachowaniu podobnej ceny. Szkoda tylko, że debiut tych jednostek jest jeszcze dosyć odległy...

Na wystawie Bilibili World w Szanghaju firma Mechenike zaprezentowała swoje nadchodzące komputery. Wśród nich jest znalazł się projekt gamingowego peceta stacjonarnego i nowa linia Mini-PC. Co ważne, systemy te mają zawierać procesor Intela z serii Core 14. generacji i pamięć masową PCIe Gen5. W sprzedaży pojawią się także wersje z dotychczas wydanymi jednostkami. Co jednak najważniejsze, producent potwierdził, że modele Raptor Lake Refresh (a tym samym także wspomniane komputery) zadebiutują dopiero w ciągu trzech miesięcy, mimo tego, że od kilku tygodni w sieci pojawiają się już konkretne informacje nt. samych procesorów.

Premiera nowych chipów Intela w październiku tego roku nie powinna być wielkim zaskoczeniem - nawet niedawne plotki wskazywały na to, że ich debiut odbędzie się właśnie w połowie tego miesiąca. Wiele wskazuje jednak na to, że oficjalna zapowiedź odbędzie się wcześniej. W dniach 19-20 września ma się odbyć konferencja Intel Innovation 2023, która powinna być doskonałą okazją do prezentacji wyczekiwanych modeli. Trudno jednak liczyć na rewolucję w ofercie. Ostatnie przecieki wskazują na to, że znacząca większość modeli zaoferuje tę samą liczbę rdzeni i tylko nieco wyższe taktowania.

