ASUS ROG NUC nadchodzi. Zestawy mają korzystać z nowej generacji mobilnych procesorów Intela - Meteor Lake

Ostatnio wspominaliśmy o tym, że Intel udzielił ASUS-owi niewyłączną licencję na projektowanie i produkcję zestawów komputerowych NUC. Tajwańska firma ma też zająć się zapewnieniem wsparcia dla użytkowników na całym świecie. Według najnowszych przecieków ASUS zabrał się już wstępnie do pracy. Choć brak na razie informacji na temat konkretnej daty premiery kolejnych zestawów tego typu, to efektem ma być docelowo najbardziej zaawansowany NUC w historii.

Według najnowszych przecieków ASUS już przygotowuje własne zestawy ROG NUC. Na pokładzie mają znaleźć się procesory Intel Meteor Lake i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000.

Nowe zestawy będą opatrzone oznaczeniem ROG NUC i zastąpią na rynku jednostki Intel NUC 13 Extreme (Raptor Canyon). Źródła serwisu Bits and Chips podają, że w konstrukcji wykorzystane zostaną mobilne procesory Intela nowej generacji. Chodzi tutaj najprawdopodobniej o CPU Meteor Lake. Przypomnijmy, że wedle dostępnych obecnie informacji, jednostki tego typu nie pojawią się w wariantach desktopowych. Zamiast tego dla komputerów stacjonarnych przygotowano odświeżone procesory z rodziny Raptor Lake. Nowa generacja komputerów Mini-PC NUC będzie znacząco różniła się od rozwiązań wykorzystanych w Raptor Canyon. W tych ostatnich bowiem zainstalowano desktopowe procesory Intel Core 13. generacji. To może rodzić wątpliwości, czy rzeczywiście zestawy ASUS ROG NUC będą w stanie nawiązać równorzędną walkę z poprzednią generacją tego typu sprzętu, produkowaną jeszcze przez Intela.

Całość ma być chłodzona przez rozwiązanie hybrydowe, co wydaje się drobną przesadą, jak na zestaw o stosunkowo niskim poborze mocy. Za wyświetlanie grafiki będą przypuszczalnie odpowiadały układy NVIDIA GeForce RTX 4000. Mowa tutaj najprawdopodobniej przede wszystkim o modelu GeForce RTX 4070, nie można jednak wykluczyć także lepszych GPU. Wyżej pozycjonowane karty z rodziny Ada Lovelace cechują się pokaźnymi rozmiarami i stosunkowo dużą wagą, ale należy pamiętać, że Intel NUC 13 Extreme był w stanie pomieścić po pewnych modyfikacjach nawet GeForce RTX 4090 FE. Ostatecznie nie można także wykluczyć, że ASUS ROG NUC wykorzysta jakieś rozwiązania mobilne w tym zakresie, ale ograniczyłoby to znacząco wydajność sprzętu. Stylistyka nowych komputerów ma być futurystyczna i zawierać sporą ilość podświetlenia RGB. Niestety brak jest na razie jakichkolwiek zdjęć zestawów. Mogą one być dopiero na etapie projektowania. Pewne jest, że chętni na ich zakup będą musieli liczyć się z pokaźnym wydatkiem.

Źródło: Bits and Chips, Tom's Hardware