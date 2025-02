ASUS ROG Zephyrus M16 z NVIDIA GeForce RTX 4090 to nie tylko wysoka wydajność ale również stylowy wygląd

W styczniu NVIDIA zaprezentowała nową generację mobilnych układów graficznych GeForce RTX 4000 Laptop GPU, przygotowanych z myślą o notebookach do gier oraz mobilnych stacjach roboczych. Od tego czasu pojawiło się już sporo różnych laptopów, mniej lub bardziej wydajnych. Jednym z największych producentów przenośnych komputerów jest obecnie ASUS, który wprowadza różnorodny lineup modeli. Wśród wydajnych urządzeń znajdziemy obecnie dwie główne serie - ROG Strix oraz ROG Zephyrus. Ta druga łączy w sobie bardzo wysoką wydajność ze stylowym wyglądem. Najlepszym chyba przykładem takiego połączenia jest notebook ASUS ROG Zephyrus M16, który w tym roku doczekał się prawdziwego turbodoładowania.

Czym charakteryzuje się ASUS ROG Zephyrus M16 (GU604). Sama konstrukcja jest dobrze znana - mamy tutaj do czynienia z czarną obudową (wykonaną głównie z aluminium) bez zbędnych wodotrysków wizualnych. Właściwie jedynym faktycznie wyróżniającym się elementem jest zastosowanie białych diod LED na zewnętrznej pokrywie. Technologia ta została okraszona nazwą AniMe Matrix i pozwala na niemal nieograniczoną personalizację tej części obudowy notebooka za pośrednictwem aplikacji Armoury Crate. Możemy wykorzystać jedną z predefiniowanych animacji lub przygotować swoją własną, tym samym wprowadzając do urządzenia nieco własnej tożsamości. ASUS jako jedyna firma wprowadza taką funkcjonalność.

ASUS ROG Zephyrus M16 w najnowszej wersji gwarantuje bardzo wysoką wydajność w grach oraz aplikacjach kreatywnych, za co odpowiada przede wszystkim nowej generacji układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop.

ASUS ROG Zephyrus M16 należy do jednych z najwydajniejszych notebooków do gier oraz pracy kreatywnej. W głównej mierze jest to możliwe dzięki wykorzystaniu układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy sięgającej maksymalnie 150 W. W zdecydowanej większości gier możemy bez problemu uruchomić nowsze gry w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (ekran o proporcjach 16:10 i wspomnianej rozdzielczości jest częścią notebooka ROG Zephyrus M16). Nowa generacja rdzeni RT (3. gen) jeszcze bardziej zwiększa wydajność z aktywnym Ray Tracingiem. Prawdziwym creme de la creme jest jednak obsługa techniki DLSS 3, czyli dokładniej mówiąc zestawionych ze sobą trzech funkcjonalności jednocześnie: DLSS Super Resolution, Frame Generation oraz NVIDIA Reflex.

DLSS Super Resolution odpowiada za skalowanie rozdzielczości i zwiększanie wydajności z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Do tego celu wykorzystuje się wyspecjalizowane w tym zadaniu jednostki Tensor. Architektura Ada Lovelace, będąca sercem układów NVIDIA GeForce RTX 4000, wprowadza już 4. generację tychże jednostek. Zostały one przebudowane, umożliwiając implementację nowszej wersji silnika Optical Flow Accelerator, który wykorzystywany jest do drugiej z funkcjonalności DLSS 3, czyli Frame Generation. Mowa o rozbudowanej interpolacji klatek, gdzie pomiędzy wyrenderowanymi już klatkami wprowadza się dodatkową z informacjami pochodzącymi m.in. z wektorów ruchu. Algorytmy sztucznej inteligencji na podstawie uzyskanych informacji przygotowują dodatkową klatkę. Celem jest znaczący wzrost wydajności, co świetnie widać w topowym układzie GeForce RTX 4090 Laptop. Ostatnia z funkcjonalności DLSS 3 - NVIDIA Reflex - pozwala na utrzymywanie input lag (opóźnienia sygnału) na akceptowalnym poziomie. Kilkukrotny wzrost wydajności pozwala natomiast na wykorzystanie w pełni matrycy zastosowanej w ROG Zephyrus M16. Ekran charakteryzuje się bowiem również wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz, co w połączeniu z obsługą techniki NVIDIA G-SYNC, pozwala na otrzymanie bardzo płynnego obrazu.

Cyberpunk 2077 - North Oak (Skalowanie wydajności) 1920x1080 / Ultra / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 28 56 84 112 140 168 196 224 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 207 200 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 170 161 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 151 141 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 135 122 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 52 47

Cyberpunk 2077 - North Oak (Skalowanie wydajności) 2560x1440 / Ultra / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 20 40 60 80 100 120 140 160 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 157 146 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 120 114 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 103 97 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 93 89 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 32 29

Cyberpunk 2077 - North Oak (Skalowanie wydajności) 2560x1600 / Ultra / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 20 40 60 80 100 120 140 160 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 153 142 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 116 112 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 99 95 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 84 80 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 28 26

Wiedźmin 3 - The Palace Garden (Skalowanie wydajności) 1920x1080 / Uber+ / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 110 99 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 107 97 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 104 95 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 102 93 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 43 38

Wiedźmin 3 - The Palace Garden (Skalowanie wydajności) 2560x1440 / Uber+ / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 108 102 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 94 88 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 84 78 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 78 72 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 33 29

Wiedźmin 3 - The Palace Garden (Skalowanie wydajności) 2560x1600 / Uber+ / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 102 98 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 86 81 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 79 72 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 75 68 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 31 28

Dying Light 2 - Pilgrim's Path (Skalowanie wydajności) 1920x1080 / High / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 24 48 72 96 120 144 168 192 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 178 173 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 162 155 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 145 139 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 62 59

Dying Light 2 - Pilgrim's Path (Skalowanie wydajności) 2560x1440 / High / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 18 36 54 72 90 108 126 144 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 140 134 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 122 118 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 105 101 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 39 36

Dying Light 2 - Pilgrim's Path (Skalowanie wydajności) 2560x1600 / High / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 18 36 54 72 90 108 126 144 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 136 131 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 116 110 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 97 93 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 37 33

Marvel's Spider-Man - Cemetery (Skalowanie wydajności) 1920x1080 / Very High / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 27 54 81 108 135 162 189 216 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 211 202 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 210 201 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 208 199 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 205 197 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 116 110

Marvel's Spider-Man - Cemetery (Skalowanie wydajności) 2560x1440 / Very High / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 24 48 72 96 120 144 168 192 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 187 183 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 177 173 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 167 162 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 157 151 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 100 94

Marvel's Spider-Man - Cemetery (Skalowanie wydajności) 2560x1600 / Very High / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 24 48 72 96 120 144 168 192 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 182 175 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 168 162 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 158 154 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 148 144 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 92 89

Hogwarts Legacy - The Forbidden Forest (Night, Rain) 1920x1080 / Ultra / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 17 34 51 68 85 102 119 136 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 128 116 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 122 112 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 117 109 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 111 106 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 52 49

Hogwarts Legacy - The Forbidden Forest (Night, Rain) 2560x1440 / Ultra / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 15 30 45 60 75 90 105 120 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 119 110 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 104 98 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 98 94 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 88 85 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 36 33

Hogwarts Legacy - The Forbidden Forest (Night, Rain) 2560x1600 / Ultra / RT Ultra / DLSS + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 15 30 45 60 75 90 105 120 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Ultra Performance 115 107 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Performance 100 95 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Balanced 93 90 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS 3, Quality 86 82 ASUS ROG Zephyrus M16

GeForce RTX 4090 Laptop 150 W

DLSS OFF 33 30



AniMe Matrix pozwala spersonalizować wygląd laptopa ROG Zephyrus M16 pod swoje gusta

ASUS ROG Zephyrus M16 z powodzeniem można wykorzystać również do streamowania gier. Wsparcie dla aplikacji NVIDIA Broadcast (streamowanie, dostosowywanie tła czy zmiana położenia streamera względem prezentowanej gry), podwójny enkoder AV1 czy obsługa RTX Voice (umożliwiająca aktywną redukcję szumów z pomocą sztucznej inteligencji) pozwala na zaoferowanie bardzo dobrej jakości stremowanych materiałów z gier. NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU w notebooku ROG Zephyrus M16 to również przynajmniej 70-80% wyższa wydajność w rasteryzacji względem poprzedniej generacji ROG Zephyrus M16.

ASUS ROG Zephyrus M16 oferuje jednak znacznie więcej, aniżeli tylko wysokiej klasy układ graficzny. Jednym z najważniejszych elementów specyfikacji jest znakomitej jakości ekran ROG Nebula HDR. Pod tym hasłem kryje się matryca z podświetleniem Mini LED, wykorzystująca łącznie 1024 niezależnych stref wygaszania. To pozwala na znacznie bardziej zaawansowane manipulowanie jasnością w poszczególnych kadrach obrazu, finalnie umożliwiając znaczące zwiększenie kontrastu, a tym samym jakości czerni. Maksymalna luminancja w trybie HDR sięga ponad 1100 nitów, co w połączeniu ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 pozwala na uzyskanie naprawdę wysokiej jakości obrazu, zarówno w SDR jak i HDR. Do tego dochodzi jeszcze to o czym wspomnieliśmy wyżej - 240 Hz częstotliwość odświeżania oraz wsparcie dla techniki odświeżania NVIDIA G-SYNC. Zestawienie takiej matrycy z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU w ASUS ROG Zephyrus M16 daje świetny rezultat.

Mamy zatem bardzo wydajnego notebooka z doskonałej jakości ekranem. Żeby jednak móc wykorzystywać w pełni ich możliwości przy wielogodzinnych rozgrywkach, potrzebny jest również odpowiedni system chłodzenia. ASUS ROG Zephyrus M16 wykorzystuje rozbudowany system Intelligent Colling, który dba o utrzymywanie odpowiednich temperatur układu graficznego nawet przy długotrwałym obciążeniu. Chłodzenie składa się między innymi z trzech wentylatorów, rozbudowanego radiatora oraz kilku ciepłowodów. Dodatkowo producent aplikuje ciekły metal Thermal Grizzly Conductonaut, którego celem jest obniżenie temperatur. Jeśli natomiast potrzebujemy popracować na laptopie w ciszy, wówczas możemy liczyć na system Ambient Cooling, który przy mało wymagających czynnościach chłodzi sprzęt pasywnie. Tym samym wentylatory się nie uruchamiają, a notebook pozostaje bezgłośny. Z kolei zastosowane wewnątrz laptopa filtry przeciwkurzowe pomagają w utrzymywaniu czystości.

ASUS ROG Zephyrus M16 jest świetnym wyborem dla osób, które potrzebują nie tylko bardzo wydajnej, mobilnej maszyny do grania oraz pracy, ale również stylowo wyglądającego laptopa. Obudowa w czarnej wersji kolorystycznej prezentuje się nienagannie, a jeśli chcemy to wygląd sprzętu możemy dostosować z pomocą technologii AniMe Matrix. Pod względem wydajności otrzymujemy niemal maksimum tego, co obecnie oferuje architektura Ada Lovelace w wersji dla komputerów przenośnych. Gracze mogą liczyć na wysoką wydajność w rasteryzacji, na akcelerację Ray Tracingu oraz na obsługę DLSS w najnowszej wersji (Super Resolution + Frame Generation + Reflex jednocześnie). DLSS 3 jest także częścią piątej generacji Max-Q, w skład którego wchodzą również m.in. Dynamic Boost (dynamiczne przydzielanie mocy np. do GPU w celu zwiększenia taktowania rdzenia, a tym samym i wydajności), Whisper Mode czy Advanced Optimus, umożliwiający płynne przełączenie się pomiędzy iGPU oraz trybem dGPU bez konieczności ponownego uruchamiania notebooka. ROG Zephyrus M16 dodatkowo oferuje rozbudowany system chłodzenia oraz świetny ekran ROG Nebula HDR. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z dopracowanym całościowo komputerem, który spełni wymagania graczy.

Materiał powstał we współpracy z firmą ASUS