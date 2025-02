Intel Core i5-14440 raczej nie zaoferuje większej liczby rdzeni. Nowe informacje o specyfikacji układów Raptor Lake Refresh

Od pewnego czasu w sieci pojawiają się informacje na temat procesorów 14. generacji Intel Raptor Lake Refresh, które producent przygotowuje na najbliższe miesiące. Kilka dni temu podawaliśmy częściową specyfikację układów Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K oraz Core i5-14600K, z której wynika iż tylko ten drugi zaoferuje większą liczbę rdzeni oraz cache L3. Teraz poznaliśmy kolejne szczegóły, związane jednak z jednostkami bez odblokowanego mnożnika. Słabsze (i tańsze) układy Raptor Lake Refresh powinny zadebiutować zaraz na początku przyszłego roku, choć znaczących zmian będzie próżno szukać.

Według najnowszych informacji, procesor Intel Core i5-14440, wbrew wcześniejszym doniesieniom, nie zaoferuje większej liczby rdzeni.

Nowe informacje dotyczą tym razem układów Raptor Lake Refresh z zablokowanym mnożnikiem. Ponownie wyłącznie modele Intel Core i7-14700(F) mają zaoferować zwiększoną liczbę rdzeni i wątków. Mowa o 20 rdzeniach i 28 wątkach (8P + 12E) oraz powiększonym do 33 MB cache L3. Pozostałe jednostki, które są w planach, zaoferują identyczną konfigurację jak modele z 13. generacji. Tym samym procesory Core i9 będą wyposażone w 24 rdzenie i 32 wątki, natomiast układy Core i5 otrzymają 14 lub 10 rdzeni, w zależności od konkretnego modelu.

Intel Core i9-14900 Intel Core i9-13900 Intel Core i7-14700 Intel Core i7-13700 Rodzina Raptor Lake Refresh Raptor Lake Raptor Lake Refresh Raptor Lake Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24C/32T (8 + 16) 24C/32T (8 + 16) 20C/28T (8 + 12) 16C/24T (8 + 8) Zegar bazowy (P-Core) 2,0 GHz 2,0 GHz 2,1 GHz 2,1 GHz Cache L3 36 MB 36 MB 33 MB 30 MB

Intel Core i5-14600 Intel Core i5-13600 Intel Core i5-14500 Intel Core i5-13500 Intel Core i5-14440 Intel Core i5-13400 Rodzina Raptor Lake Refresh Raptor Lake Raptor Lake Refresh Raptor Lake Raptor Lake Refresh Raptor Lake Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 14C/20T

(6 + 8) 14C/20T

(6 + 8) 14C/20T

(6 + 8) 14C/20T

(6 + 8) 10C/16T

(6 + 4) 10C/16T

(6 + 4) Zegar bazowy (P-Core) 2,7 GHz 2,7 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz Cache L3 24 MB 24 MB 24 MB 24 MB 20 MB 20 MB

Przykładowo Intel Core i5-14600 oraz Intel Core i5-14500 będą procesorami 14-rdzeniowymi i 20-wątkowymi; znajdziemy tutaj po 6 rdzeni Performance oraz po 8 typu Efficient. Z kolei najtańszy Intel Core i5-14440 otrzyma już 10 rdzeni i 16 wątków, co przekłada się na obecność 6 rdzeni Performance oraz 4 rdzeni Efficient. Zegary bazowe czy ilość cache L3 również pozostanie na zbliżonym poziomie co obecne modele z 13. generacji. Źródło wskazuje, że nadchodząca rodzina Raptor Lake Refresh ma jednak zaoferować takie same ceny sklepowe co procesory z podstawowej linii Raptor Lake.

14th non K info



14900/F 24/32 2G 36M

14700/F 20/28 2.1G 33M

14600 14/20 2.7G 24M

14500 14/20 2.6G 24M

14400/F 10/16 2.5G 20M



14th price may be the same as the previous generation — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) July 22, 2023

Źródło: Twitter chi11eddog, VideoCardz