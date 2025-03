Intel Core Ultra 9 285K - pojawiły się wyniki wydajności najszybszego procesora z rodziny Arrow Lake-S

Premiera desktopowych procesorów Arrow Lake-S nastąpi prawdopodobnie w październiku. Prace nad tymi jednostkami zostały już zatem z pewnością sfinalizowane. Dostęp do nich ma coraz więcej osób, czego efektem są rozmaite przecieki dotyczące ich specyfikacji i wydajności. W ramach najnowszego możemy zapoznać się z wynikami testu procesora Intel Core Ultra 9 285K, który przeprowadzony został w dobrze znanej aplikacji Geekbench 6.

Procesory Arrow Lake-S skrywają coraz mniej tajemnic i to pomimo faktu, że firma Intel jeszcze ich oficjalnie nie zaprezentowała. Jakiś czas temu mogliśmy zapoznać się ze specyfikacją większości modeli z tej serii, a także z wydajnością Core Ultra 7 265KF. Teraz podobny test przeprowadzono na najwyżej pozycjonowanym CPU z tej serii, czyli Core Ultra 9 285K. Procesor przetestowano na komputerze z płytą główną ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi i 64 GB pamięci DDR5-6400. Sam procesor posiada 24 rdzenie i obsługuje tyle samo wątków. Znajduje się wśród nich 8 rdzeni Performance oraz 16 rdzeni Efficient. Jednostka posiada także łącznie 9 MB cache L2 i 36 MB cache L3. Bazowe taktowanie to 3,7 GHz, zaś maksymalne taktowanie Turbo wyniosło 5,5 GHz. Jest to nieco niższa wartość niż ta, która pojawiła się we wcześniejszym przecieku ze specyfikacją jednostek Arrow Lake-S. Może to wynikać z faktu, że w tym teście maksymalnie obciążone były wszystkie rdzenie, zaś poprzednio prezentowana wartość dotyczyła szczytowego taktowania jednego lub dwóch rdzeni.

Intel Core Ultra 9 285K uzyskał w teście wielordzeniowym 23024 pkt. Jest to o około 5% lepszy wynik niż ten notowany zwykle przez topowe rozwiązanie obecnej generacji, czyli Intel Core i9-14900KS (21890 pkt). Nowy procesor wypadł też o około 12% lepiej niż najszybszy procesor z rodziny Granite Ridge, czyli AMD Ryzen 9 9950X (20550 pkt). W przypadku testu jednordzeniowego różnice kształtowały się nieco inaczej. Core Ultra 9 285K uzyskał 3449 pkt i był o około 3% szybszy od Ryzena 9 9950X (3359 pkt) oraz 8% szybszy od Core i9-14900KS (3189 pkt). Nie należy zatem spodziewać się, że procesory Arrow Lake-S będą rewolucją pod względem wydajności, ale i tak zapewne wystarczy to, by Intel pozostał liderem w tej kategorii. Wiele może zmienić premiera procesorów Granite Ridge z dopiskiem X3D, które spróbują powalczyć o palmę pierwszeństwa w wydajności podczas gier.

Źródło: Geekbench, WCCFTech