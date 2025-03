Intel Arrow Lake-S - opublikowano specyfikację większości nowych procesorów. Poznaliśmy też przypuszczalną datę premiery

Generacja Arrow Lake wprowadzi wiele zmian do desktopowych procesorów Intela, od nazwy począwszy, na architekturze skończywszy. Firma nie zaprezentowała jeszcze oficjalnie swoich nowych CPU, ale pojawiają się rozmaite przecieki na ich temat. W ramach najnowszego poznaliśmy specyfikację większości jednostek tego typu. Podano też nieoficjalną datę premiery. Jeśli nic się nie zmieni, to powinna nastąpić ona już w październiku bieżącego roku.

W Internecie opublikowano specyfikację większości procesorów z rodziny Arrow Lake-S. Topowy Intel Core Ultra 9 285K zaoferuje łącznie 24 rdzenie i będzie cechował się bazowym TDP na poziomie 125 W.

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o wstępnych wynikach wydajności procesora Intel Core Ultra 7 265KF. Teraz poznaliśmy specyfikację większości pozostałych jednostek Arrow Lake-S. Informacje na ten temat opublikowali użytkownicy platformy X @harukaze5719 i @jaykihn0. Specyfikacja pojawiła się też na portalu Benchlife. Na liście jest 14 procesorów. Najwyżej pozycjonowany Core Ultra 9 285K zaoferuje łącznie 24 rdzenie (8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficient). To oznacza także obsługę 24 wątków, ponieważ procesory Arrow Lake nie będą obsługiwały technologii hyper-threading. Bazowe taktowanie wyniesie 3,7 GHz oraz 3,2 GHz odpowiednio dla rdzeni Performance i Efficient. Taktowanie Turbo to zaś 5,7 GHz oraz 4,6 GHz. Należy oczekiwać bazowego TDP o wartości 125 W. Procesor zaoferuje także zintegrowany układ graficzny oparty na rdzeniach Xe. Niżej pozycjonowany będzie na przykład Core Ultra 7 265K. Tutaj można liczyć na 20 rdzeni (8 rdzeni Performance i 12 rdzeni Efficient) i bazowe taktowania 3,9 GHz oraz 3,3 GHz. Taktowania Turbo wyniosą z kolei 5,5 GHz i 4,6 GHz. TDP będzie identyczne, jak w przypadku Core Ultra 9 285K.

Intel Core Ultra 9 285K Intel Core Ultra 9 285 Intel Core Ultra 9 285T Rdzenie / wątki 24C / 24T 24C / 24T 24C / 24T Konfiguracja rdzeni 8P + 16E 8P + 16E 8P + 16E Taktowanie bazowe P-Core 3,7 GHz 2,5 GHz 1,4 GHz Taktowanie Turbo P-Core 5,7 GHz 5,6 GHz 5,4 GHz Taktowanie bazowe E-Core 3,2 GHz 1,9 GHz 1,2 GHz Taktowanie Turbo E-Core 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz Cache L3 36 MB 36 MB 36 MB Bazowe TDP 125 W 65 W 35 W iGPU Tak Tak Tak

Intel Core

Ultra 7 265K Intel Core

Ultra 7 265KF Intel Core

Ultra 7 265 Intel Core

Ultra 7 265F Intel Core

Ultra 7 265T Rdzenie / wątki 20C / 20T 20C / 20T 20C / 20T 20C / 20T 20C / 20T Konfiguracja rdzeni 8P / 12E 8P / 12E 8P / 12E 8P / 12E 8P / 12E Taktowanie bazowe P-Core 3,9 GHz 3,9 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 1,5 GHz Taktowanie

Turbo P-Core 5,5 GHz 5,5 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz Taktowanie bazowe E-Core 3,3 GHz 3,3 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,2 GHz Taktowanie

Turbo E-Core 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz Cache L3 33 MB 33 MB 33 MB 33 MB 33 MB Bazowe TDP 125 W 125 W 65 W 65 W 35 W iGPU Tak Nie Tak Nie Tak

Intel Core Ultra 5 245K Intel Core Ultra 5 245KF Intel Core Ultra 5 245 Intel Core Ultra 5 235 Intel Core Ultra 5 225 Intel Core Ultra 5 225F Rdzenie / wątki 14C / 14T 14C / 14T 14C / 14T 14C / 14T 10C / 10T 10C / 10T Konfiguracja rdzeni 6P + 8E 6P + 8E 6P + 8E 6P + 8E 6P + 4E 6P + 4E Taktowanie bazowe P-Core 4,2 GHz 4,2 GHz b.d. b.d. 3,3 GHz 3,3 GHz Taktowanie

Turbo P-Core 5,2 GHz 5,2 GHz b.d. b.d. 4,9 GHz 4,9 GHz Taktowanie bazowe E-Core 3,6 GHz 3,6 GHz b.d. b.d. 2,7 GHz 2,7 GHz Taktowanie

Turbo E-Core 4,6 GHz 4,6 GHz b.d. b.d. 4,4 GHz 4,4 GHz Cache L3 24 MB 24 MB 24 MB 24 MB 18 MB 18 MB Bazowe TDP 125 W 125 W 65 W 65 W 65 W 65 W iGPU Tak Nie Tak Tak Tak Nie

Większość graczy sięgnie jednak zapewne po jeszcze niżej pozycjonowane procesory. Ciekawą propozycją może być 14-rdzeniowy Intel Core Ultra 5 245K. Jednostka zaoferuje 6 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficient. Można tutaj liczyć na bazowe taktowanie rdzeni Performance o wartości 4,2 GHz. W przypadku rdzeni Efficient będzie to 3,6 GHz. Taktowania Turbo wyniosą 5,2 GHz i 4,6 GHz. Bazowe TDP to także 125 W. Tutaj również można spodziewać się iGPU opartego na rdzeniach Xe. Warto zwrócić uwagę, że na liście brakuje procesorów Core Ultra 3, ale wątpliwe jest, by Intel zrezygnował z ich wydania. W ofercie znajdą się też pozbawione zintegrowanego układu graficznego jednostki z dopiskiem "F", nastawione na bardzo niski pobór mocy jednostki "T" (35 W), a także standardowe modele bez dodatkowych oznaczeń (65 W). Należy odnotować, że w zależności od źródła przecieku specyfikacja niektórych procesorów nieco się różni. W powyższej tabeli zaprezentowano najbardziej prawdopodobną konfigurację. Lista nie jest z pewnością pełna, ale uwzględnia większość modeli Arrow Lake-S. Jak wynika z podanych informacji, nowe procesory zadebiutują na rynku już 10 października bieżącego roku.

