Intel Panther Lake ma ominąć desktopową platformę LGA 1851. Następcą Arrow Lake będzie dopiero Nova Lake

Intel mierzy się obecnie z prawdopodobnie największym (lub przynajmniej jednym z największych) kryzysem w swojej historii - afera z niestabilnością procesorów 13. i 14. generacji doprowadziła do bardzo dużego spadku wyceny akcji firmy na giełdzie. W ramach oszczędności planowana jest nie tylko znacząca redukcja etatów, ale także ograniczanie większych konferencji, w tym wrześniowego Innovation, które finalnie się nie odbędzie. Obecnie producent przygotowuje się do premiery układów Arrow Lake-S dla rynku desktopowych PC. Nowe doniesienia wskazują, że na nową generację poczekamy znacznie dłużej.

W tym roku Intel wyda dwie serie procesorów: Arrow Lake-S dla procesorów desktopowych oraz Lunar Lake dla rynku notebooków. W obu przypadków otrzymamy nowe rdzenie Performance oraz Efficient w postaci Lion Cove i Skymont. Na przyszły rok zaplanowano z kolei premierę Panther Lake, oferującą rdzenie Panther Cove (P-Core) oraz ulepszoną wersję Skymont (E-Core). Okazuje się, że procesory te mogą ominąć desktopowy socket LGA 1851 i zostaną ograniczone wyłącznie do rynku laptopów. Panther Lake ma być generacją korzystającą z procesu technologicznego Intel 18A, wraz z tranzystorami RibbonFET oraz systemem zasilania PowerVia. Trudno powiedzieć, czy Panther Lake od początku był planowany wyłącznie z myślą o rynku mobilnym, czy też wynika to z potencjalnych ograniczeń procesu Intel 18A w zakresie uzysku.

Sorry, I saw the word “mobile” and filled it in.

No, PTL is mobile-only.

Next consumer desktop is Nova Lake.