Intel Panther Lake - pojawiły się nowe informacje dotyczące konfiguracji rdzeni w przyszłych procesorach mobilnych

Choć od premiery procesorów Intel Panther Lake dzieli nas jeszcze sporo czasu, to bez wątpienia ujrzymy do tego czasu liczne przecieki na temat ich parametrów i wydajności. Według opublikowanych ostatnio informacji, amerykańska firma przygotowuje co najmniej dwie serie CPU z tej rodziny. Jednostki te będą różniły się między sobą liczbą rdzeni oraz zintegrowanym układem graficznym. CPU tego typu trafią prawdopodobnie tylko do urządzeń mobilnych.

Intel pracuje nad co najmniej dwiema seriami CPU Panther Lake. Jednostki te będą różniły się konfiguracją rdzeni i zintegrowanymi układami graficznymi. Panther Lake-U mogą być pozbawione standardowych rdzeni Efficient.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że wstępna produkcja CPU Panther Lake może rozpocząć się jeszcze w tym roku, ale jej dojrzałe stadium ma zostać osiągnięte dopiero w 2025 roku. Jednostki te będą bazowały na procesie technologicznym Intel 18A. Jak wynika z przecieku opublikowanego przez użytkownika @jaykihn0, amerykańska firma przygotowuje co najmniej dwie serie procesorów tego typu: Panther Lake-H i Panther Lake-U. Będą to oczywiście jednostki dedykowane urządzeniom mobilnym z różnych segmentów cenowych. Nie można wykluczyć, że serii procesorów Panther Lake będzie docelowo więcej, ale to obecnie głównie spekulacje.

Wyżej pozycjonowane będą procesory Panther Lake-H. Mają zaoferować maksymalnie 4 rdzenie Performance (Cougar Cove), 8 rdzeni Efficient (Skymont) i 4 rdzenie Low Power Efficent (Skymont). Całość uzupełni zintegrowany układ graficzny z 12 rdzeniami Xe 3, który powinien cechować się bardzo dobrą wydajnością, jak na rozwiązanie tego typu. Na rynek trafią także prawdopodobnie procesory Panther Lake-H z okrojonym iGPU. W tym przypadku mówi się o układzie graficznym z 4 rdzeniami Xe 3. TDP PL1 tych jednostek ma wynieść 25 W. Niżej pozycjonowane będą procesory Panther Lake-U, które zaoferują maksymalnie 4 rdzenie Performance i 4 rdzenie Low Power Efficient. Zabraknie w tym przypadku standardowych rdzeni Efficient, ale obecne będzie iGPU z 4 rdzeniami Xe 3. TDP PL1 powinno wynieść 15 W.

Panther Lake



PTL-U 4+0+4+4Xe 15W

PTL-H 4+8+4+12Xe 25W

PTL-H 4+8+4+4Xe 25W



PTL-H 12Xe pictured.

Dies 4, 1, and 5 correspond to Compute, PCD, and Graphics (Xe3) respectively.

Other two dies are passive. pic.twitter.com/iiZh5fYDMG — Jaykihn (@jaykihn0) July 15, 2024

Źródło: @jaykihn0 (X), WCCFTech