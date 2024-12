Intel Panther Lake - niektóre procesory nowej generacji mogą zaadaptować design układów Lunar Lake

Podczas Intel Tech Tour na Tajwanie, producent zdradził mnóstwo informacji o architekturze procesorów Lunar Lake, które już w najbliższym kwartale zaczną napędzać pierwsze komputery przenośne. Intel Lunar Lake jest bardzo ciekawym projektem, ale nie dało się nie zauważyć, że podczas prezentacji planu wydawniczego na kolejne lata, oficjalnie brakowało bezpośredniego następcy dla Lunar Lake. Okazuje się tymczasem, że design stojący za nadchodzącymi procesorami najpewniej będzie kontynuowany, choć nie zabraknie zmian względem obecnego projektu zunifikowanego procesora.

Intel Panther Lake zostanie szczegółowo zaprezentowany za mniej więcej rok. Okazuje się tymczasem, że część z nadchodzącej generacji będzie de facto następcą debiutujących wkrótce układów Lunar Lake.



Pat Gelsinger trzymający wafel krzemowy z układami Intel Panther Lake w litografii Intel 18A

W tym roku widzimy wyraźny podział pomiędzy seriami produktowymi Intel Lunar Lake oraz Arrow Lake, mimo że obie należą do generacji Core Ultra 200. Lunar Lake to projekt ściśle zaprojektowany przez Intela i to nie tylko w kontekście nowej mikroarchitektury Lion Cove i Skymont, ale również ścisłego trzymania specyfikacji dla pamięci LPDDR5X, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony partnerów OEM. Ma się to zmienić w przypadku Panther Lake. Przypominamy, że Panther Lake wykorzysta proces technologiczny Intel 18A, na czele z usprawnionymi kondensatorami RibbonFET (ich pierwsza generacja trafi jeszcze do Arrow Lake). Panther Lake skorzysta ponownie z osobnej mikroarchitektury dla rdzeni Performance i Efficient - będzie to odpowiednio Cougar Cove oraz Skymont (w wersji ulepszonej względem Skymont w Arrow Lake i Lunar Lake). Choć słowa o możliwościach Intel Panther Lake nie padły bezpośrednio na konferencji Pata Gelsingera na Computex, a w specjalnej sesji Q&A już po głównym wydarzeniu.

Okazuje się bowiem, że Panther Lake będzie znacznie bardziej elastyczną generacją i niektóre procesory będą niejako nieoficjalnymi następcami Lunar Lake, przynajmniej pod względem jego nietypowej budowy (mowa tu jednak o mobilnych wariantach dla smukłych ultrabooków czy hybryd). W przeciwieństwie jednak do Lunar Lake, Panther Lake ma być bardziej otwarty w kwestii pamięci RAM. Nie wiadomo jeszcze jakie moduły będą obsługiwane przez tę generację, jednak ze słów Intela można wywnioskować, że partnerzy OEM będą mieli większy wybór w kwestii tego, ile chcą pamięci dla układów Panther Lake. Na wysyp informacji o nowej generacji również nie powinniśmy jakoś bardzo długo czekać. Pat Gelsinger podczas wystąpienia dał bowiem jasny sygnał, iż nie może doczekać się, by zdradzić szczegóły mikroarchitektury podczas przyszłorocznych targów Computex. Tym samym spodziewamy się oficjalnej zapowiedzi w okolicach 20-23 maja 2025, bo właśnie wtedy odbędzie się kolejna edycja targów w Tajpej. Obecnie Intel posiada już działające próbki Panther Lake, wyprodukowane w litografii 18A. Wszystko wskazuje na to, że premiera odbędzie się bez większych opóźnień w 2025 roku.

Źródło: WCCFTech, PurePC (Intel Tech Tour Taiwan)