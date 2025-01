Intel Core Ultra 7 268V przetestowany w GeekBench - układ Lunar Lake z obiecującym wynikiem względem Meteor Lake

Niedawno w sieci pojawiła się lista procesorów Intel Lunar Lake, jakie we wrześniu trafią do pierwszych notebooków. Producent przygotowuje przynajmniej 9 wariantów SKU, w tym np. Intel Core Ultra 9 288V, Core Ultra 7 268V, Core Ultra 7 256V czy Core Ultra 5 238V. Nie minęło dużo czasu, a pierwsze testy układów Lunar Lake zaczęły pojawiać się w bazie GeekBench. Choć nie jest to test reprezentatywny dla prezentacji ogólnej wydajności, pozwala sprawdzić chociażby różnicę pomiędzy generacjami Lunar Lake i Meteor Lake. Pierwsze wyniki są bardzo optymistyczne i to pomimo niskich limitów mocy nadchodzących procesorów Core Ultra 200V.

Intel Core Ultra 7 268V pojawił się w bazie GeekBench. Układ Lunar Lake, mimo niskiego TDP, wykazuje duży wzrost wydajności jednowątkowej względem generacji Meteor Lake oraz solidne wyniki wielowątkowe.

W bazie GeekBench 6 pojawił się procesor Intel Core Ultra 7 268V, a więc drugi w hierarchii układ z rodziny Lunar Lake. Podobnie jak wszystkie inne SKU z tej serii, także tutaj znajdziemy 8 rdzeni i 8 wątków z podziałem na cztery rdzenie P-Core Lion Cove i cztery rdzenie E-Core Skymont. Zegar Turbo dla rdzeni Performance wynosi 5,0 GHz, przy czym GeekBench raportował maksymalne taktowanie w okolicach 4,9 GHz. Dla rdzeni Efficient jest to 3,7 GHz, jednak nie dostaliśmy informacji, jaki rzeczywisty zegar był w teście GeekBench. Oprogramowanie raportuje z kolei dwa taktowania bazowe - 2,2 GHz oraz 3,3 GHz. Nie wiemy jednak czy są to właściwie parametry i czy są one przyporządkowane konkretnym typom rdzeni, np. odpowiednio Efficient (2,2 GHz) oraz Performance (3,3 GHz). Intel Core Ultra 7 268V jest procesorem wyposażonym także w 32 GB RAM i tutaj informacje z GeekBench są prawidłowe. TDP bazowe wynosi 17 W, z kolei limit mocy może być krótkotrwale zwiększony do 30 W.

GeekBench 6 Wynik Single Thread Wynik Multi Thread Intel Core Ultra 7 268V #1 2739 pkt 9907 pkt (8 wątków) Intel Core Ultra 7 268V #2 2713 pkt 10036 pkt (8 wątków) Intel Core Ultra 7 155H ~2200 - 2300 pkt ~12000 - 13000 pkt (22 wątki) Intel Core Ultra 9 185H ~2300 - 2400 pkt ~13000 - 14000 pkt (22 wątki) AMD Ryzen 7 8840HS ~2400 - 2500 pkt ~11000 - 13000 pkt (16 wątków) AMD Ryzen 7 8840U ~2200 - 2400 pkt ~10000 - 11000 pkt (16 wątków) AMD Ryzen AI 9 365 2730 pkt ~13000 pkt (20 wątków) AMD Ryzen AI 9 HX 370 2833 pkt ~14770 pkt (24 wątki) Snapdragon X Elite ~2300-2400 pkt ~13000 - 14500 pkt (12 wątków)

W GeekBench 6 pojawiły się dokładnie dwa wpisy dotyczące Intel Core Ultra 7 268V. Wynik jednowątkowy waha się w nich od 2713 do 2739 punktów. Dla porównania Intel Core Ultra 7 155H (bazowe TDP 28 W) wykazuje wyniki średnio od 2200 do 2300 punktów w zależności od konkretnego urządzenia, natomiast w przypadku Core Ultra 9 185H (podstawowe TDP to 45 W) rezultaty wahają się od 2300 do 2400 punktów. Obecna, inżynieryjna próbka Core Ultra 7 268V wykazuje już teraz zauważalny wzrost wydajności jednowątkowej, sięgający około 20%, w porywach do 25% w zależności od tego, z jakim konkretnym wynikiem Meteor Lake porównamy rezultat nowego Lunar Lake. Wzrost jest tym bardziej satysfakcjonujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, że procesor operuje na niższym limicie mocy (PL2 dla Core Ultra 7 155H może dobijać nawet do 115 W krótkotrwale, dla Core Ultra 7 268V jest to nie więcej niż 30 W).

Wynik wielowątkowy jest wprawdzie niższy od Meteor Lake czy AMD Ryzen z generacji Hawk Point oraz Strix Point, ale z drugiej strony jest on także optymistyczny. Oscyluje w okolicach 10000 punktów, jednak do dyspozycji mamy tylko 8 wątków, podczas gdy Meteor Lake w postaci Core Ultra 7 155H czy Core Ultra 9 185H posiada łącznie 22 wątki. Wyniki tych ostatnich w tym samym teście wynoszą od 12000 do 14000 punktów mniej więcej, w zależności od konkretnego SKU oraz notebooka. Różnica nie jest zatem przesadnie duża na korzyść Meteor Lake. Pierwsze testy wskazują na duży potencjał rdzeni Lion Cove i Skymont, ale na finalne wyniki musimy poczekać do września, kiedy w sprzedaży pojawią się pierwsze laptopy z układami Lunar Lake.

Źródło: GeekBench, WCCFTech