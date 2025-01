Intel Lunar Lake - poznaliśmy specyfikację wszystkich nadchodzących procesorów Core Ultra 200V dla laptopów

Intel Lunar Lake był chyba najważniejszym (albo przynajmniej jednym z najważniejszych) punktem producenta podczas tegorocznych targów Computex w Tajpej. Wraz z ogłoszeniem wstępnej daty premiery, poznaliśmy mnóstwo szczegółów dotyczących wszystkiego, co tworzy ową generację: mikroarchitektura rdzeni Performance (Lion Cove) i Efficient (Skymont), architektura Xe2 dla zintegrowanych układów graficznych czy modyfikacje w działaniu Intel Thread Director. Do premiery pozostały niespełna trzy miesiące, ale już teraz do sieci przedostały się szczegóły dotyczące specyfikacji poszczególnych jednostek.

Intel planuje wprowadzić przynajmniej 9 procesorów z serii Lunar Lake (Core Ultra 200V). W sieci pojawiła się ich częściowa specyfikacja.

Początkowo sądziliśmy, że generacja Intel Lunar Lake będzie raczej skromna pod względem liczby dostępnych procesorów. Tymczasem według informacji, do jakich dotarł portal VideoCardz, producent przygotowuje 9 układów SKU, w tym flagowy Core Ultra 9 288V. Warte podkreślenia jest to, że procesory Lunar Lake oferują 8 rdzeni i 8 wątków (po 4 typu P-Core Lion Cove i 4 typu E-Core Skymont), które są pozbawione funkcji Hyper-Threading (zarówno dla rdzeni Efficient jak również Performance). Według obranego nazewnictwa, procesory z cyfrą 8 na końcu będą posiadały 32 GB pamięci LPDDR5X-8533, podczas gdy układy z cyfrą 6 na końcu będą wyposażone w 16 GB pamięci LPDDR5X-8533. Tym samym przykładowo Intel Core Ultra 7 266V lub Core Ultra 7 256V zaoferują po 16 GB RAM-u, ale już Core Ultra 5 238V oraz Core Ultra 5 228V otrzymają 32 GB RAM-u.

Core Ultra 9 288V Core Ultra 7 268V Core Ultra 7 266V Core Ultra 7 258V Core Ultra 7 256V Generacja Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Architektura P-Core: Lion Cove

E-Core: Skymont

iGPU: Xe2 Litografia TSMC N3B + N6 Rdzenie/wątki 8C/8T Konfiguracja 4 P-Core + 4 E-Core Zegar Turbo (P-Core) 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz Wbudowana pamięć RAM 32 GB LPDDR5X-8533 32 GB LPDDR5X-8533 16 GB LPDDR5X-8533 32 GB LPDDR5X-8533 16 GB LPDDR5X-8533 Układ iGPU Intel ARC A140V Intel ARC A140V Intel ARC A140V Intel ARC A140V Intel ARC A140V Budowa iGPU 8 Xe-Core (architektura Xe2) Taktowanie iGPU 2050 MHz 2000 MHz 2000 MHz 1950 MHz 1950 MHz Moc NPU 4 (TOPS) 48 TOPS 48 TOPS 48 TOPS 47 TOPS 47 TOPS Moc iGPU (TOPS) 67 TOPS 66 TOPS 66 TOPS 64 TOPS 64 TOPS Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Tak Tak Tak TDP PL1 30 W 17 W 17 W 17 W 17 W TDP PL2 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W

Intel Core Ultra 9 288V jako jedyny będzie operował na stałym TDP wynoszącym 30 W (bez względu czy mowa o krótkotrwałym czy długotrwałym obciążeniu). Pozostałe procesory oferują takie same parametry - 17 W dla PL1 oraz 30 W dla PL2. Intel Core Ultra 9 288V charakteryzuje się najwyższym taktowaniem dla rdzeni Performance, sięgającym 5,1 GHz. Dla Core Ultra 7 268V i Core Ultra 7 266V jest to 5,0 GHz, a dla Core Ultra 7 258V i Core Ultra 7 256V - 4,8 GHz. Pięć wymienionych przed momentem procesorów będzie jednak operować na takim samym zegarze Turbo dla rdzeni Skymont - 3,7 GHz. Wbudowany układ graficzny to Intel ARC A140V z 8 blokami Xe-Core, opartymi na architekturze Xe2. Zegary wahają się tutaj od 1950 MHz (Core Ultra 7 258V i Core Ultra 7 256V) do 2050 MHz (Core Ultra 9 288V).

Core Ultra 5 238V Core Ultra 5 236V Core Ultra 5 228V Core Ultra 5 226V Generacja Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Architektura P-Core: Lion Cove

E-Core: Skymont

iGPU: Xe2 Litografia TSMC N3B + N6 Rdzenie/wątki 8C/8T Konfiguracja 4 P-Core + 4 E-Core Zegar Turbo (P-Core) 4,7 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz Wbudowana pamięć RAM 32 GB LPDDR5X-8533 16 GB LPDDR5X-8533 32 GB LPDDR5X-8533 16 GB LPDDR5X-8533 Układ iGPU Intel ARC A130V Intel ARC A130V Intel ARC A130V Intel ARC A130V Budowa iGPU 7 Xe-Core (architektura Xe2) Taktowanie iGPU 1850 MHz 1850 MHz 1850 MHz 1850 MHz Moc NPU 4 (TOPS) 40 TOPS 40 TOPS 40 TOPS 40 TOPS Moc iGPU (TOPS) 53 TOPS 53 TOPS 53 TOPS 53 TOPS Cache L3 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Tak Tak TDP PL1 17 W 17 W 17 W 17 W TDP PL2 30 W 30 W 30 W 30 W

Pozostałe cztery procesory to Intel Core Ultra 5 238V, Core Ultra 5 236V, Core Ultra 5 228V oraz Core Ultra 5 226V. Konfiguracja rdzeni i wątków jest taka sama, ale układy operują na nieco niższym taktowaniu dla Lion Cove (od 4,5 do 4,7 GHz) i Skymont (3,5 GHz dla wszystkich SKU Core Ultra 5). Nieco słabszy jest wbudowany układ graficzny - Intel ARC A130V - wyposażony w 7 bloków Xe-Core, opartych na architekturze Xe2. Procesory Core Ultra 5 mają również mniej pamięci cache L3 - 8 MB zamiast 12 MB w wyższych SKU. Podkreślamy, że jest to wciąż nieoficjalna lista procesorów Intel Lunar Lake i do premiery we wrześniu co nieco może jeszcze ulec zmianie.

Źródło: VideoCardz