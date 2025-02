Intel Core Ultra 7 265KF przetestowany w Geekbench 6. Jakiej wydajności można oczekiwać od procesora Arrow Lake-S?

Desktopowe procesory Intela Arrow Lake powinny mieć swoją premierę w okolicach października bieżącego roku. Zaoferują nie tylko nowe nazewnictwo, ale także zmienioną architekturę. Jedną z cech charakterystycznych będzie brak obsługi technologii hyper-threading, która towarzyszyła jednostkom Intela od lat. Szczegóły dotyczące wydajności nowych CPU są oczywiście na razie owiane tajemnicą. Trochę światła na ten temat rzuca najnowszy przeciek.

Jak wynika z opublikowanego testu Geekbench 6, procesor Intel Core Ultra 7 265KF z generacji Arrow Lake może zaoferować wydajność mniej więcej na poziomie jednostki AMD Ryzen 9 9900X.

W bazie danych Geekbench 6 pojawił się test procesora Core Ultra 7 265KF. Będzie to drugi pod względem wydajności CPU z rodziny Arrow Lake, po Core Ultra 9 285K(F). Jak wynika z opublikowanych informacji, jednostka zaoferuje 20 rdzeni, w tym 8 rdzeni Performance i 12 rdzeni Efficient. W nadchodzącej generacji będzie to oznaczało też obsługę 20 wątków. Bazowe taktowanie procesora Intela wyniesie 3,9 GHz, zaś taktowanie Turbo 5,5 GHz. Można też liczyć na łącznie 8 MB cache L2 i 30 MB cache L3. Test Core Ultra 7 265KF został przeprowadzony na komputerze z płytą główną Gigabyte Z890 Aero G i 32 GB pamięci RAM. W teście wielordzeniowym omawiany procesor uzyskał 19433 pkt, a w teście jednordzeniowym 3219 pkt.

Jak te wyniki przedstawiają się na tle obecnej generacji i procesorów konkurencji? Jednostka Arrow Lake osiągnęła w przypadku testu wielordzeniowego wynik bardzo zbliżony do średnich rezultatów uzyskiwanych przez AMD Ryzen 9 9900X (19756 pkt) oraz Intel Core i7-14700K (19219 pkt). Trochę zabrakło oczywiście do topowych rozwiązań Raptor Lake i Raptor Lake Refresh, ale wynika to między innymi z mniejszej liczby rdzeni niż oferuje seria Core i9 w obecnej generacji. W przypadku testu jednordzeniowego nowy procesor wypadł jednak podobnie do Core i9-14900KS (3189 pkt). Wiele jednak wskazuje na to, że będzie tracił tutaj dystans do najnowszej generacji jednostek AMD. Rezultat był bowiem gorszy niż w przypadku Ryzena 5 9600X (3284 pkt). Na uzyskanie w pełni wiarygodnych wyników będziemy musieli poczekać zarówno do wdrożenia odpowiednich optymalizacji w BIOS-ie, jak i w systemie operacyjnym.

