Intel Core i9-14901KE - nowy procesor przetestowany w Geekbench. Brak rdzeni Efficient nie przeszkadza w osiąganiu dobrych wyników

Mogłoby się wydawać, że po ostatnich aferach z wysoką awaryjnością chipów Raptor Lake firma Intel będzie koncentrować się już wyłącznie na kolejnych produktach (np. Arrow Lake), jednak Niebiescy nieoczekiwanie dodali jeszcze do swojej oferty modele Core 14. generacji bez rdzeni Efficient. Układy te wydają się wręcz stworzone dla graczy, jednak wygląda na to, że nie zobaczymy ich na sklepowych półkach. Mimo to i tak warto zaznajomić się z ich wydajnością.

Procesor Intel Core i9-14901KE uzyskał wyniki dosyć łatwe do przewidzenia. Szkoda tylko, że układ ten stworzony został z myślą o systemach wbudowanych i nie powinien trafić do zwykłej sprzedaży.

W bazie Geekbench znaleźć można już wyniki wydajności procesora Intel Core i9-14901KE. To 8-rdzeniowa/16-wątkowa topowa jednostka o bazowym taktowaniu na poziomie 3,8 GHz, która pod obciążeniem może rozpędzić się do 5,8 GHz. Układ ten zdobył 3018 pkt w teście Single-Core, co jest oczywiście świetnym wynikiem - podobne rezultaty notują takie jednostki, jak Core i9-14900K czy Core i7-14700K. Wart uwagi jest także wynik 16308 pkt w teście Multi-Core - dla porównania, 16-rdzeniowy Intel Core i9-12900KS (najmocniejszy Alder Lake) wykręcił w tym teście wynik 16104 pkt.

Rdzenie / wątki Zegar baz. / Boost Cache L3 / L2 TDP Core i9-14901KE 8 / 16 3,8 / 5,8 GHz 36 / 16 MB 125 W Core i9-14901E 8 / 16 2,8 / 5,6 GHz 36 / 16 MB 65 W Core i9-14901TE 8 / 16 2,3 / 5,5 GHz 36 / 16 MB 45 W Core i7-14701E 8 / 16 2,6 / 5,4 GHz 33 / 16 MB 65 W Core i7-14701TE 8 / 16 2,1 / 5,2 GHz 33 / 16 MB 45 W Core i5-14501E 6 / 12 3,3 / 5,2 GHz 24 / 12 MB 65 W Core i5-14501TE 6 / 12 2,2 / 5,1 GHz 24 / 12 MB 45 W Core i5-14401E 6 / 12 2,5 / 4.7 GHz 24 / 12 MB 65 W Core i5-14401TE 6 / 12 2,0 / 4,5 GHz 24 / 12 MB 45 W

Procesor Intel Core i9-14901KE uzyskał zatem wyniki dosyć łatwe do przewidzenia. Szkoda tylko, że układ ten stworzony został z myślą o systemach wbudowanych i nie powinien trafić do zwykłej sprzedaży. Warto w tym miejscu dodać, że komputer z omawianym chipem ma aż 128 GB RAM-u i zidentyfikowany został jako serwer firmy CloudSky, która oferuje serwery GPU oferujące hosting gier. Z drugiej jednak strony, w obecnej sytuacji (awaryjność Raptor Lake'ów + niedaleka premiera Arrow Lake'ów) zapewne tylko garstka konsumentów rozważyłaby zakup procesora Core 14. generacji bez rdzeni Efficient...

Źródło: VideoCardz