Intel po cichu wprowadza do oferty procesory Core 14. generacji bez rdzeni Efficient. Zaskakująca propozycja od giganta

Niedawno na naszych łamach wspominaliśmy o procesorach Intel Bartlett Lake-S mających zadebiutować dopiero po Nowym Roku. Co ciekawe, chipy te mają współistnieć razem z nowoczesnymi Arrow Lake-S i powinny być kompatybilne ze starszą podstawką LGA 1700. Jak się jednak okazuje, wcale nie musieliśmy czekać kilka miesięcy na wydajne układy Intela bez rdzeni Efficient. Niebiescy dodali właśnie do swojej oferty okrojone, acz nadal interesujące modele Core 14. generacji.

Procesory Intel Core 14. generacji bez rdzeni Efficient mogą wyglądać bardzo atrakcyjnie w oczach oszczędnych graczy, jednak niestety wszystko wskazuje na to, że ostatecznie nie trafią one do zwykłej sprzedaży.

Na stronie Intela znaleźć możemy dziś procesory Core 14. generacji wyróżniające się cyfrą "1" i literką "E" na końcu oznaczenia. Są to nowe jednostki Raptor Lake wyposażone wyłącznie w rdzenie Performance. Mamy kilka 8-rdzeniowych wariantów Core i9 i Core i7, a także 6-rdzeniowe Core i5. Topowym modelem jest Core i9-14901KE z odblokowanym mnożnikiem i TDP 125 W, który wedle podanej specyfikacji ma rozpędzać się aż do 5,8 GHz. Warto zwrócić uwagę, że lista obejmuje także niskonapięciowe procesory z literką "T". Co więcej, niektóre źródła informują, że niektóre nowe chipy dostępne będą również w wersji bez iGPU (z literką "F").

Rdzenie / wątki Zegar baz. / Boost Cache L3 / L2 TDP Core i9-14901KE 8 / 16 3,8 / 5,8 GHz 36 / 16 MB 125 W Core i9-14901E 8 / 16 2,8 / 5,6 GHz 36 / 16 MB 65 W Core i9-14901TE 8 / 16 2,3 / 5,5 GHz 36 / 16 MB 45 W Core i7-14701E 8 / 16 2,6 / 5,4 GHz 33 / 16 MB 65 W Core i7-14701TE 8 / 16 2,1 / 5,2 GHz 33 / 16 MB 45 W Core i5-14501E 6 / 12 3,3 / 5,2 GHz 24 / 12 MB 65 W Core i5-14501TE 6 / 12 2,2 / 5,1 GHz 24 / 12 MB 45 W Core i5-14401E 6 / 12 2,5 / 4.7 GHz 24 / 12 MB 65 W Core i5-14401TE 6 / 12 2,0 / 4,5 GHz 24 / 12 MB 45 W

Jak podaje producent, omawiane procesory zostały już wprowadzone na rynek, choć biorąc pod uwagę fakt, że nie działa porównywarka i trudno znaleźć je w wyszukiwarce, Intel zapewne dopiero przygotowuje się do ich oficjalnej zapowiedzi. Mogłoby się wydawać, że nowe jednostki idealnie trafią w gusta oszczędnych graczy, jednak niestety wszystko wskazuje na to, że będą to modele dla gotowych systemów i ostatecznie nie trafią one do zwykłej sprzedaży - sugeruje to oznaczenie Embedded widoczne na stronie. Mimo wszystko jednak mamy nadzieję, że niebawem wszystko się wyjaśni w tej sprawie.