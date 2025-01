Intel Core Ultra 9 285K - poznaliśmy szczytowe taktowania procesora. Najmocniejszy Arrow Lake-S kryje coraz mniej tajemnic

Ostatnia seria procesorów Core 14. generacji pokonała kolejną granicę taktowań. Popularny model Core i9-14900K już po wyjęciu z pudełka jest w stanie działać z częstotliwością 6,0 GHz, a przecież w sprzedaży znajduje się jeszcze szybszy model i9-14900KS rozpędzający się do 6,2 GHz. Wydaje się jednak, że Niebiescy wcale nie zamierzają walczyć o jeszcze wyższe zegary w nadchodzących Arrow Lake'ach. Wskazuje na to najnowszy przeciek dotyczący flagowego modelu z nowej serii.

Intel Core Ultra 9 285K nie zaoferuje tak wysokich taktowań jak poprzednik, ale i tak możemy oczekiwać po nim wyższej wydajności, a przy tym lepszej sprawności energetycznej.

Jak twierdzi informator znany jako OneRaichu, szczytowe taktowanie procesora Intel Core Ultra 9 285K ma wynosić 5,7 GHz. Mowa tutaj o zegarze jednego rdzenia Performance (Lion Cove). Wpis sugeruje również, że maksymalny zegar dla wszystkich rdzeni wynosi 5,4 GHz. Jeśli natomiast chodzi o rdzenie Efficient (Skymont), maksymalna częstotliwość pracy pojedynczej jednostki wynosi 4,7 GHz, natomiast dla wszystkich takich rdzeni szczytowe taktowanie to 4,6 GHz. Warto przypomnieć, że Core Ultra 9 285K ma być 24-rdzeniowym modelem ze współczynnikiem TDP 125 W (tak jak poprzednik).

Rdzenie / wątki Maks. zegar P-Core Maks. zegar E-Core TDP Core Ultra 9 285K 8P+16E / 24T 5,7 GHz 4,7 GHz 125 W Core Ultra 9 275 8P+16E / 24T ? ? 65 W Core Ultra 7 265K 8P+12E / 20T ? ? 125 W Core Ultra 7 255 8P+12E / 20T ? ? 65 W Core Ultra 5 245K 6P+8E / 14T ? ? 125 W Core Ultra 5 240 6P+4E / 10T ? ? 65 W

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, w porównaniu do modelu Core i9-14900K nadchodzący Intel Core Ultra 9 285K zaoferuje o 300 MHz wolniejsze taktowanie rdzeni P-Core i jednocześnie o 300 MHz szybsze rdzenie E-Core. Dla niektórych może być to rozczarowujące, aczkolwiek pozostaje liczyć, że mimo to nowe procesory okażą się wydajniejsze i bardziej energooszczędne od poprzedników. Na ten moment oczekuje się, że desktopowe procesory Intel Arrow Lake-S (Core Ultra 200) trafią do sklepów w październiku tego roku.

Źródło: VideoCardz, OneRaichu