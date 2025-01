Intel Lunar Lake oraz Arrow Lake-S - procesory nowej generacji zadebiutują wkrótce po wakacjach

Chwilę przed targami Computex w Tajpej, Intel przygotował dla mediów z całego świata wydarzenie z cyklu Tech Tour, podczas którego dowiedzieliśmy się mnóstwo szczegółów na temat procesorów z generacji Lunar Lake. Choć zdradzono informacje o mikroarchitekturze Lion Cove i Skymont, jak również o architekturze Xe2 dla zintegrowanych układów graficznych i kart Battlemage, nie potwierdzono przede wszystkim jednej informacji - kiedy dokładnie do sprzedaży trafią nowe urządzenia (prócz lakonicznego stwierdzenia o trzecim kwartale). Teraz w sieci pojawiły się bardziej konkretne informacje na ten temat i to zarówno w kontekście mobilnych Lunar Lake jak i desktopowych Arrow Lake-S.

Laptopy z procesorami Intel Lunar Lake zadebiutują we wrześniu 2024, podczas gdy desktopowe układy Arrow Lake-S z odblokowanym mnożnikiem pojawiają się w sprzedaży w październiku. W tym samym czasie zadebiutują płyty główne z chipsetem Intel Z890.

Według informacji, do jakich dotarł portal BenchLife, oficjalna premiera procesorów Intel Lunar Lake odbędzie się w okresie od 17 do 24 września. Tym samym wydaje się, że idealnym momentem na ogłoszenie pełnej specyfikacji wszystkich SKU będzie konferencja Intel Innovation 2024 w San Jose, USA. Dzień później, tj. 25 września, do sprzedaży trafią pierwsze notebooki napędzane przez te energooszczędne jednostki z rodziny Core Ultra 200V. Oferta laptopów będzie się stopniowo rozszerzać aż do okresu świątecznego 2024.

BenchLife zdradza również plany Intela co do desktopowych procesorów Arrow Lake-S. Premiera sklepowa układów Core Ultra 200K oraz płyt głównych z chipsetem Intel Z890 odbędzie się w październiku 2024. Tym samym ich oficjalna prezentacja również powinna odbyć się nieco wcześniej, a dokładniej na konferencji Intel Innovation. Nieco dłużej trzeba będzie poczekać na zablokowane jednostki Arrow Lake-S oraz płyty główne z chipsetami B860 i H810 - w tym wypadku zapowiedź odbędzie się na targach CES 2025, z właściwą premierą niedługo później, ale nadal w okresie stycznia 2025.

Źródło: BenchLife, WCCFTech, PurePC (zdjęcia)