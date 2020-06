HiSilicon Kirin 1020 ma być 50% wydajniejszy niż Kirin 990

Oczekuje się, że seria smartfonów Huawei Mate 40 pojawi się w drugiej połowie tego roku, a wraz z nią, także nowa wersja układu SOC, który najpewniej zostanie nazwany jako Kirin 1200, nie zaś - co podpowiada logika - Kirin 1000. Mówiąc nawiasem, marka decydując się na taki krok chciała najpewniej zabezpieczyć się przed myleniem procesora z układem marki MediaTek (mowa o Dimensity 1000). Jaką jednak nazwę nie nosiłaby nowa jednostka Chińczyków, już teraz wiadomo, że zostanie wyprodukowana przy użyciu 5-nm procesu technologicznego TSMC. Choć ostatnimi czasy nie było wiadomo, czy w związku z amerykańskimi sankcjami obie firmy będą mogły dalej współpracować, ostatnie doniesienia wskazują, że produkcji kolejnych układów HiSilicon nic nie zagraża.

Układ Kirin 1020 ma zapewnić nawet 50-procentowy wzrost wydajności w porównaniu do Kirin 990 - ma to być zasługa dodania rdzeni Cortex-A78.

Aktualizacja co do niezagrożonej współpracy Huawei i TSMC pochodzi z chińskiego portalu społecznościowego Weibo. Wynika z niej (za WccfTech), że pomimo majowych sankcji, Kirin 1020 będzie miał swoją premierę w październiku, zaś w czwartym kwartale 2020 na całym świecie do sprzedaży trafi około 8 milionów smartfonów Huawei Mate 40. Przyglądając się dotychczasowym poczynaniom Chińczyków, można ze spokojem przyjąć, że Kirin 1020 pojawi się także we flagowych modelach smartfona Huawei P50.

Co już teraz wiadomo o specyfikacji układu SoC? Prócz procesu litograficznego 5 nm mowa jest również o tym, iż nowy układ zapewni nawet 50-procentowy wzrost wydajności w porównaniu do Kirin 990 - może to być zasługa dodania rdzeni Cortex-A78. Architektura procesora została bowiem ulepszona z A76 do modelu ARM Cortex-A78, przewyższając tym samym moc jednostki Cortex-A77 w modelu Snapdragon 865. Jeśli chcecie dowiedzieć się z kolei czegoś więcej na temat zapowiedzianego ostatnio, choć nie wprost, smartfona Huawei P50, zapraszam TUTAJ.

Źródło: Weibo, WccfTech