Huawei P50 potwierdzony przez samego dyrektora generalnego

Gigant z Państwa Środka nie ma lekkiego życia. Nie w ostatnim czasie. Decyzją amerykańskiego Departamentu Handlu firma nie może współpracować z przedsiębiorstwami z USA, czego następstwem jest brak usług Google na każdym nowym smartfonie producenta. Nie inaczej będzie zapewne z Huawei P50, którego powstanie poddawano w wątpliwość. Jeśli zastanawialiście się nad tym, czy smartfon powstanie, możecie przestać. Wątpliwości rozwiał sam dyrektor generalny Huawei, który wyjaśnił, jak działają wczesne fazy rozwoju sztandarowego smartfona. Tym samym dowiedzieliśmy się, że decyzje co do przyszłości Huawei P50 zapadły dawno temu, jeszcze przed premierą modelu P40, która miała miejsce w marcu.

Wang Yonggang, dyrektor generalny odpowiedzialny za serię Huawei P powiedział, że czas opracowania nowego modelu wynosi minimum 18 miesięcy, co oznacza, że prace nad Huawei P50 rozpoczęły się jeszcze przed marcową premierą modelu P40. Wspomniany jegomość potwierdził ponadto, że zespół badawczo-rozwojowy omawia kwestię nowych funkcji w danym modelu na rok przed jego premierą. Tak, aby wszystko było gotowe w chwili wypuszczenia urządzenia na rynek konsumencki. Jak łatwo zgadnąć, spotkanie dotyczące przyszłorocznego urządzenia już się odbyło. Możemy więc spodziewać się premiery Huawei P50 w marcu przyszłego roku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się również tego, jaki procesor może zostać zastosowany w rzeczonym smartfonie.

Choć sprawa nie jest jeszcze pewna, mówi się o tym, że Huawei P50 otrzyma chip Kirin wykonany w 5-nm procesie technologicznym. Jako że aktualna seria P40 znajduje się na szczycie listy DXOMark, producent dołoży wszelkich starań, aby zaskoczyć swoich użytkowników również w kwestii aparatu fotograficznego. Można spierać się o to, czy kupno flagowca bez wsparcia usług Google ma w Europie sens, jednak trzeba oddać Huawei to, że prężnie rozwija swój ekosystem HMS. Kto wie, może kiedyś stanie do prawdziwej walki z Google.

Źródło: Gizmochina, Letsodigital