Huawei MatePad Pro: flagowy tablet z układem Kirin 990 w Polsce

Najnowszy, flagowy tablet Huawei MatePad Pro, wyposażony w procesor Kirin 990 oraz ekran FullView 2K QHD, wchodzi do sprzedaży w Polsce. Klienci, którzy zamówią tablet w przedsprzedaży między 26 marca a 13 kwietnia, otrzymają za 1 zł dedykowaną klawiaturę oraz rysik M-Pencil o łącznej wartości 958 zł. Dodatkowo, przy zakupie MatePad Pro będzie obowiązywać specjalna promocja – klienci kupujący tablet będą mogli odsprzedać wybrane urządzenie elektroniczne, do którego wyceny Huawei doliczy bonus w wysokości 500 zł. Tablet MatePad Pro będzie można kupić w oficjalnym sklepie internetowym Huawei – huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia (z powodu stanu zagrożenia epidemicznego centrum handlowe jest obecnie zamknięte) oraz RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. Rekomendowana cena Huawei MatePad Pro to 2499 zł, a wersja z LTE – 2799 zł.

Huawei MatePad Pro został zaprojektowany dla osób, które potrzebują wydajnego narzędzia do mobilnej pracy, który - zdaniem producenta - po sparowaniu z klawiaturą i rysikiem zapewni wysoki komfort pracy porównywalny z laptopem. Tablet oferuje funkcje wspomagające realizację wielu zadań równocześnie, m.in. bezpośrednie przesyłanie plików między tabletem a wybranym smartfonem Huawei (Huawei Share - OneHop), współdzielenie ekranu smartfona na pulpicie MatePad Pro (Multi-Screen Collaboration), obsługę do trzech aplikacji pracujących jednocześnie oraz obsługę tej samej aplikacji w dwóch okienkach. Dzięki obsłudze aplikacji Nebo dla Huawei, pisanie za pomocą rysika zamieniane jest w formę cyfrową. Nowy tablet obsługuje również dedykowaną klawiaturę magnetyczną. Wspiera też tryb PC, który zmienia jego ekran w pulpit charakterystyczny dla komputerów i laptopów.

Sercem Huawei MatePad Pro jest flagowy procesor marki – Kirin 990, wyprodukowany w procesie 7 nm. Pozostałe elementy specyfikacji to między innymi 16-rdzeniowy procesor graficzny Mali-G76 celujący w wysoką jakość rozrywki, w tym płynną obsługę gier wymagających wysokiej mocy obliczeniowej. Wewnątrz zastaniemy również pamięć pod postacią 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Istotną zaletą tabletu Huawei MatePad Pro, szczególnie dla osób korzystających z urządzenia w podróży, jest bateria o pojemności 7250 mAh, która pozwala nawet na cały dzień pracy bez potrzeby doładowania. Tablet wspiera też technologię Huawei SuperCharge 40W umożliwiającą szybkie naładowanie akumulatora – 30 minut ładowania pozwala na korzystania z urządzenia przez 3 godziny. Jest to też tablet, który obsługuje funkcję ładowania bezprzewodowego i bezprzewodowego ładowania zwrotnego.

Najnowszy tablet Huawei został wyposażony w wyświetlacz FullView 2K QHD (2560 × 1600) o przekątnej 10,8 cala i proporcjach 16:10 z bardzo wąskimi ramkami. Dzięki temu ekran pokrywa aż 90 procent przedniej obudowy tabletu. Zastosowanie czterokanałowego stereofonicznego głośnika Harman Kardon sprawia, że Huawei MatePad Pro z dużą pewnością wyróżni się także niezłą jakością dźwięku. Huawei MatePad Pro wykorzystuje oprogramowanie EMUI 10.0, które bazuje na systemie operacyjnym Android i działa w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS). Wśród jednostek fotograficznych odnajdziemy tu kamerę główną 12 MP (f/1.8) i kamerę przednią 8 MP (f/2.0). Tablet dostępny będzie w Polsce w wersji kolorystycznej Midnight Grey. Rekomendowana cena detaliczna wynosi 2499 zł, (wersja z LTE – 2799 zł), klawiatury – 599 zł, a rysika M-Pencil – 399 zł.

