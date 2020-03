USA przedłuża licencję Huawei tylko z uwagi na swoje interesy

Amerykańsko-Chińska wojna handlowa nie przestaje zadziwiać. Supermocarstwa rywalizują i nie zawsze jest to do końca czysta rywalizacja, czego ewidentnym potwierdzeniem było wpisanie chińskiego Huawei na czarną listę amerykańskiego Departamentu Handlu. Obecność na tejże liście oznacza brak możliwości swobodnej współpracy z przedsiębiorstwami z USA. Jankesi zdali sobie jednak sprawę z tego, że permanentna i pełna blokada Huawei rodzi realne problemy dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Właśnie dlatego Departament Handlu przedłuża warunkowo licencję Huawei o kolejne okresy. Tym razem do 15 maja i niestety, nie jest to dobra wiadomość dla Huawei. USA chcą raczej dokończyć jedynie swoje sprawy i zamknąć ostatecznie temat obecności marki w kraju.

Amerykański Departament Handlu przedłużył licencję Huawei na warunkową współpracę firmy z przedsiębiorstwami z USA. Czasowa zgoda obowiązuje wyłącznie do 15 maja 2020 roku.

Wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy to Departament Handlu USA stworzył tak zwaną czarną listę, na którą wpisał Huawei. Rzeczone przedsiębiorstwo zostało uznane za zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, w związku z czym zabroniono tamtejszym podmiotom współpracy z chińskim koncernem. Docelowo, supermocarstwo zdecydowało się wydać Huawei czasową licencję na ograniczoną pewnymi warunkami współpracę z firmami z USA. Zgoda ta była już kilkukrotnie przedłużana. We wtorek administracja Donalda Trumpa potwierdziła kolejne odroczenie. Tym razem do 15 maja bieżącego roku. Powodem nie jest jednak dobra wola Amerykanów, lecz jak się wydaje, czysta kalkulacja ewentualnych strat oraz niedogodności.

Odcięcie się od Huawei nie jest wcale takie proste. O ile kwestie smartfonów, komputerów i usług z nimi związanych można regulować w sposób stosunkowo bezbolesny, o tyle rozwiązania giganta z Państwa Środka jest wykorzystywana w wielu regionach USA. Infrastruktura bazująca na sprzęcie Huawei musi zostać przebudowana, a do zmiany powinien zostać wykorzystany sprzęt innego dostawcy. To nie jest niestety ani proste, ani tanie, dlatego też ostateczna blokada chińskiego przedsiębiorstwa przeciąga się w czasie. Nie mamy tu więc do czynienia z dobrą wolą USA, a zwykłą próbą chronienia własnych interesów podczas handlowego ataku na Chiny. Dodatkowo, przeciągające się postępowanie może stanowić pewnego rodzaju narzędzie dyplomatyczne w stosunkach pomiędzy supermocarstwami.

