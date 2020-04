Układ Huawei Kirin 985 szybszy od MediaTek Dimensity 1000

Na profilu marki Hornor w chińskim serwisie Weibo pojawiło się potwierdzenie istnienia układu Kirin 985. Chip trafi najpewniej do smartfonów Huawei Nova 7 oraz Honor 30. Co istotne, we wspomnianym wpisie producent pochwalił się również wynikiem uzyskanym przez rzeczony układ w benchmarku AI. Wynik pozwolił umieścić Kirina 985 na trzeciej pozycji tuż za Kirinem 990 5G oraz MediaTekiem Dimensity 1000. Tuż za tytułowym chipem znalazły się Kirin 820 oraz Kirin 990 bez 5G. W całej sprawie należy pamiętać o jednym. Otóż wydajność w kwestii przetwarzania sztucznej inteligencji nie ma ścisłego związku z wydajnością samego CPU i GPU. Niemniej, przyjrzyjmy się wynikom i informacji o specyfikacji, które zostały ujęte w benchmarku.

Układ Kirin 985 został przetestowany w Benchmarku AI. W kwestii przetwarzania sztucznej inteligencji przez NPU przewyższa on wynik uzyskany przez Kirin 990 5G oraz MediaTek Dimensity 1000.

To, że Kirin 985 trafi do Huawei Nova 7 oraz Honora 30 jest w zasadzie oczywiste. W związku z tym warto już teraz przyjrzeć się realnym możliwościom układu. W końcu jego przeznaczeniem jest zapewnienie wydajności wspomnianym wcześniej smartfonach. W Benchmarku AI Kirin 985 zdobył 50926 punktów. Tuż przed nim znalazły się Kirin 990 5G z wynikiem 70185 punktów oraz MediaTek Diemensity 1000 z wynikiem 56158 punków. Kolejne miejsca należą do Kirina 820 (41838), Kirina 990 bez 5G (41773). Istotne jest natomiast to, że benchmark AI ujawnił częściową specyfikację tytułowego chipu.

Z informacji zawartych w benchmarku dowiadujemy się tego, że układ HiSilicon kirin 985 otrzyma cztery rdzenie Cortex-A55 taktowane zegarem 1,84 GHz, trzy rdzenie Cortex-A76 taktowane zegarem 2,4 GHz oraz jeden rdzeń Cortex-A76 pracujący z częstotliwością 2,58 GHz. Do przetwarzania sztucznej inteligencji będzie służyć jednostka Da Vinci zaprojektowana przez Huawei. To pewniak, jednak już wcześniej mówiło się o tym, że Kirin 985 zostanie wykonany w 7 nm procesie technologicznym i co ważne — pojawi się w opcji z modemem 5G. Czy uzyskane dane znajdą potwierdzenie po premierze Honora 30, przekonamy się już w połowie kwietnia.

