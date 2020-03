Honor 30S - pierwszy smartfon z układem Kirin 820 5G już oficjalnie

Huawei niestrudzenie dodaje do portfolio kolejne nowe smartfony, pomimo tego, że już od dłuższego czasu nie może instalować na swoich urządzeniach usług od Google. Dla wielu z nas brak popularnych aplikacji byłby ciężki do zniesienia, dlatego nie ma się co dziwić, że modele od chińskiego producenta nie są teraz u nas najpopularniejsze. Są one jednak dalej imponujące pod względami technologicznymi - nie należy zapominać, że smartfony te potrafią robić świetne zdjęcia i w wielu zastosowaniach są niezwykle wydajne. Wszystko wskazuje na to, że właśnie taki będzie nowy Honor 30S, który właśnie został oficjalnie zaprezentowany. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego modelu?

Głównym atutem Honora 30S jest 7-nanometrowy układ Kirin 820 5G, który w testach prezentuje poziom porównywalny ze Snapdragonem 855 czy Kirinem 980. Niestety, póki co nie będzie dane nam go przetestować. Na ten moment brakuje informacji odnośnie globalnej dostępności smartfona.

Honor 30S posiada duży, 6,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz wyróżnia się małym otworem w lewym górnym rogu na kamerkę 16 Mpix. Głównym atutem smartfona jest nowiutki, 7-nanometrowy układ SoC Kirin 820 5G, który współpracuje z układem graficznym Mali-G57 i we wstępnych testach prezentuje poziom porównywalny ze Snapdragonem 855 czy Kirinem 980. Co tu dużo mówić - to obecnie chyba najmocniejszy nie-flagowy chip. Smartfon ponadto wyposażony został w 8 GB RAM LPDDR4x i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia zrobimy za pomocą poczwórnego aparatu fotograficznego składającego się z głównego obiektywu 64 Mpix, szerokokątnego (120°) 8 Mpix, teleobiektywu 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i obiektywu makro 2 Mpix.

Resztę specyfikacji uzupełnia solidna bateria o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 40 W, złącze USB-C, mini-jack czy czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Całością zarządza system Android 10 z nakładką z Magic UI 3.1.1 i Huawei Mobile Services. Honor 30S w wariancie 8/128 GB wyceniony został na 2399 juanów (ok. 1400 zł netto), a model 8/256 GB - na 2699 juanów (ok. 1570 zł netto). Sprzedaż rusza już od 7 kwietnia. Niestety, na ten moment brakuje informacji odnośnie globalnej dostępności urządzenia.

Honor 30S Ekran 6,5-calowy IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ Procesor Huawei Kirin 820 5G Pamięć RAM 8 GB RAM LPDDR4x Pamięć wewnętrzna 128 lub 256 GB Bateria 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 40 W Aparat główny główny obiektyw 64 Mpix + szerokokątny (120°) 8 Mpix + teleobiektyw 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym + obiektywu makro 2 Mpix Aparat przedni 16 Mpix System operacyjny Android 10 z Magic UI 3.1.1 i Huawei Mobile Services Inne mini-jack, USB-C, czytnik linii papilarnych na bocznej ramce

Źródło: GSMarena