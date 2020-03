Magic UI 3.0 dla smartfonów Honor 20, Honor View 20 i Honor 9X

Marka Honor ogłosiła właśnie, że smartfony Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 i Honor 9X zaczną otrzymywać aktualizację Magic UI 3.0 (EMUI 10.0). W zasadzie pierwsze urządzenie otrzymały wspomniany update już jakąś chwilę temu, a więc teraz przyszła pora także na resztę użytkowników i modeli. Nowa wersja systemu zawiera szereg usprawnień, w tym ulepszony design, funkcje Smart Office, poprawiony aparat i zwiększone bezpieczeństwo wprowadzając użytkownika w nową erę tzw. All-Scenario Intelligent Living. Marka Honor wraz z niniejszą informacją zapewnia też, że zawsze priorytetowo traktuje bezpieczeństwo sieciowe i wygodę użytkownika, dlatego też przewiduje wprowadzenie aktualizacji oprogramowania do większej liczby produktów Honor w 2020 roku.

Smartfony Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 i Honor 9X zaczną otrzymywać aktualizację Magic UI 3.0 (EMUI 10.0), czyli mówiąc inaczej - system oparty na Androidzie w wersji 10.0.

Jak zapewnia Honor, oparta na systemie Android aktualizacja Magic UI 3.0 wprowadza udoskonalony design z szeregiem przyjaznych dla użytkownika funkcji, które tworzą spójny, uniwersalny i inteligentny ekosystem. Ma on przesunąć granice w zakresie inteligentnego biura, fotografii, wydajności i bezpieczeństwa w gamie inteligentnych produktów i usług Honor. Co to oznacza w praktyce? Między inny tryb ciemny, który zwiększa czytelność i minimalizuje zmęczenie oczu. Co więcej, Honor ulepszył w tej kwestii również nasycenie kolorów, aby przełączanie pomiędzy trybem normalnym a ciemnym było bardziej płynne.

Dzięki interfejsowi Magic UI 3.0, pracując na smartfonie, użytkownicy mają oczekiwać szybszego i sprawniejszego przekazywania informacji zwrotnych. Aktualizacja wprowadza płynniejsze przejścia między aplikacjami i więcej animacji, takich jak efekt sprężyny, gdy użytkownik stuka w ekran. Gdy zaś przesuwa palcem w górę w celu zminimalizowania aplikacji, animacja podąża zgodnie z trajektorią ruchu, dając tym samym pełniejszą informację zwrotną i ułatwiając korzystanie z aplikacji. Wersja Magic UI 3.0 ułatwia też międzysystemową interakcję i umożliwia połączenia smartfonów z laptopami w Honor View 20, Honor 20 i Honor 20 Pro. Dzięki prostemu włączeniu funkcji NFC i WiFi na smartfonach oraz sparowanie z laptopem przez Bluetooth lub za pomocą QR kodu, użytkownicy mogą przesyłać obrazy i pliki, jak i odtwarzać muzykę.

Wszystkie urządzenia zaktualizowane do wersji Magic UI 3.0 będą chronione za pomocą samodzielnie opracowanego systemu operacyjnego Trusted Execution Environment. Zgodnie z zapewnieniami producenta, certyfikowane przez CC EAL5+ mikrojądro osiąga najwyższy poziom certyfikacji bezpieczeństwa dostępny dla systemu operacyjnego w urządzeniach konsumenckich dostępnych na świecie. Wrażliwe operacje, takie jak płatności i uwierzytelnianie, mają przechodzić przez ten wyizolowany system, aby zapobiec przechwyceniu i kradzieży informacji. Magic UI 3.0 obsługuje tzw. piaskownicę aplikacji, dzięki czemu wszystkie dane są zaszyfrowane gwarantując prywatność.

Źródło: Honor, PurePC