Test smartfona Honor 9X - W nowym ciele stary duch

Jaki jest najgorętszy tegoroczny trend w branży mobilnej? Wysuwane aparaty. Choć bezramkowe smartfony z charakterystycznym peryskopem nadal są w mniejszości, to z dnia na dzień przybywa ich coraz więcej i znalazły się już w ofercie większości liczących się producentów. Wraz z premierą modelu Honor 9X urządzenie takie pojawiło się również w portfolio marki Honor. Pytanie jednak czy ta jedna nietypowa cecha wystarczy, by urządzenie można było nazwać godnym następcą swojego niezwykle udanego poprzednika? No i czy na jego sukcesie nie zaważy kilka kontrowersyjnych decyzji producenta związanych z wersją na rynek europejski? Sprawdzamy w naszym teście!

Honor 9X ma niewiele wspólnego z nazwanym tak modelem na rynek chiński. Niestety już od początku widać, że nie działa to na jego korzyść.

Na premierę Honora 9X czekałem może nie z zapartym tchem, ale całkiem entuzjastycznie. Dotychczasowe smartfony z tej serii były jednymi z bardziej udanych propozycji z całego portfolio Huawei/Honor, oferując jeden z lepszych kompromisów między jakością i ceną na rynku. Moje pozytywne nastawienie dodatkowo potęgowała chińska premiera nowego modelu, podczas której dostaliśmy nie jedno, a dwa urządzenia, charakteryzujące się atrakcyjnym, bezramkowym designem, lepszym aparatem i - co bardzo istotne - nowym procesorem w postaci układu Kirin 810. Odczekaliśmy jednak kilka tygodni, urządzenie trafiło na rynek europejski i… niespodzianka! Lokalny wariant Honora 9X to zupełnie inny produkt.

Honor 9X Xiaomi Redmi Note 8 Pro Honor 8X Procesor HiSilicon Kirin 710F

4x Cortex-A73 2,2 GHz

4x Cortex-A53 1,7 GHz MediaTek Helio G90T

2x Cortex-A76 2,05 GHz

6x Cortex-A55 2,0 GHz HiSilicon Kirin 710

4x Cortex-A73 2,2 GHz

4x Cortex-A53 1,7 GHz Układ graficzny Mali-G51 MP4 Mali-G76 MC4 Mali-G51 MP4 System Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 8.1 Oreo Pamięć RAM 4 GB 6 GB 4 GB Pamięć wbudowana 128 GB 64 GB 128 GB Karta pamięci microSD (do 512 GB) microSD (do 256 GB) microSD (do 400 GB) Łączność LTE-A, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 i 5 GHz), Bluetooth 4.2 LTE-A, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC LTE-A, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 i 5 GHz), Bluetooth 4.2, NFC Dual SIM Tak Tak Tak Wyświetlacz 6,59" IPS, 1080x2340 6.4" IPS, 1080x2340 6,5" IPS, 1080x2340 Aparat tylny 48+8+2 MP, nagrywanie 1080p@60 FPS 64+8+2+2 MP, nagrywanie 2160p@30 FPS 20+2 MP, nagrywanie 1080p@30 FPS Aparat przedni 16 MP 20 MP 16 MP Pojemność akumulatora 4000 mAh 4500 mAh 3750 mAh Wymiary 163,5 x 77,3 x 8,8 mm 161,4 x 76,4 x 8,8 mm 160,4 x 76,6 x 7,8 mm Waga 197 g 200 g 175 g Dodatkowe - - - Cena 1099 zł 1099 zł ok. 900 zł

Telefon od swoich chińskich braci przejął design, wyświetlacz IPS o przekątnej 6,59” i rozdzielczości 1080x2340, a nawet potrójny aparat z głównym modułem o matrycy 48 MP. Niestety będący jego sercem procesor to nie nowy Kirin 810, a zeszłoroczny Kirin 710. Do tego urządzenie dostępne jest wyłącznie w konfiguracji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ma też pewien bardzo istotny brak w postaci łączności NFC, którą jego poprzednik oferował. Biorąc pod uwagę, że jego cenę ustalono na poziomie 1099 zł, pojawia się bardzo istotne pytanie - czy ma on do zaoferowania wystarczająco dużo, by dopłacać do niego 300 zł względem Honora 8X czy Huawei P Smart Z? Jak się okazuje, odpowiedź wcale nie jest taka prosta.

Smartfony Honor zawsze wyróżniały się nieco bardziej efektownym designem od większości rywali. Nie inaczej jest z modelem Honor 9X, choć tym razem producent niestety oszczędził nam wściekle czerwonej wersji kolorystycznej znanej z poprzednika - tym razem mamy do dyspozycji tylko warianty niebieski i czarny. Do nas trafił ten pierwszy, z czego bardzo się cieszę, bo jest on dużo ciekawszy. Charakteryzuje się charakterystyczną fakturą pod wierzchnią warstwą szkła, dzięki której refleksy świetlne układają się w kształt litery X. Efekt jest bardzo subtelny, przez co trudno uchwycić go na zdjęciach, ale dzięki temu nie powinien nikogo odrzucać. Najważniejsze, że jest i nadaje bohaterowi testu unikalnego charakteru. Poza tym jednak plecki urządzenia wieją nudą - mamy tu jedynie potrójny aparat w lewym górnym rogu obudowy i umieszczony centralnie skaner linii papilarnych. Nic, co mogłoby przyciągnąć uwagę na dłużej.

Znacznie lepiej prezentuje się front urządzenia, w całości wypełniony przez wyświetlacz. Chciałbym napisać niemal bezramkowy, ale niestety nie mogę – ramki wokół ekranu są jak na dzisiejsze standardy wyjątkowo szerokie, co mocno psuje odbiór całej konstrukcji. Ważniejsze jednak, że na samym ekranie nie ma żadnego wcięcia ani otworu, tylko jednolita, niezmącona niczym tafla szkła. Oznacza to, że nowy Honor jest jedną z najtańszych sensownych propozycji dla osób z alergią na notche. Jeśli chodzi o ramki, to są one wykończone pod kolor urządzenia. To na co warto w ich przypadku zwrócić to uwagę to – poza wysuwanym aparatem – obecność gniazda jack i złącza USB-C.

Honor 9X nie zaskakuje w kwestii wykonania. Telefon to tradycyjna „kanapka” z dwóch tafli szkła połączonych aluminiową ramką. Producent nie chwali się zastosowaniem Gorilla Glass, więc najpewniej go tutaj nie znajdziemy. Szkoda, ale z drugiej strony mamy metalowy szkielet, z którego większość producentów w tym segmencie zaczęła rezygnować, więc bilans wychodzi na zero. Spasowanie elementów jest niezłe, konstrukcja wydaje się solidna, więc tu powodów do narzekań nie ma. Oczywiście pewne obawy może budzić zastosowanie wysuwanego aparatu do selfie. Jego żywotność trudno na tym etapie zweryfikować, choć nie ukrywam, zachowanie mechanizmu w momencie napotkania oporu nie wzbudziło mojego zaufania. Zamiast błyskawicznie przerwać proces wysuwania, telefon pozwala, by silniczek rzęził przez kilka sekund, a na ekranie pojawiły się kilkukrotnie niepokojące artefakty. Trwałych uszkodzeń nie stwierdzono, pytanie jednak na jak długo.

Jeśli chodzi o komfort obsługi, to tradycyjnie dla smartfonów tej klasy rzutuje na niego przede wszystkim rozmiar urządzenia. Jest ono duże, w związku z czym większość użytkowników będzie miała problem, by obsłużyć je jedną ręką. Nie pomaga także wyjątkowo śliska powłoka oleofobowa stosowana przez Huawei/Honor. Z drugiej jednak strony jeśli nie mamy potrzeby, by objąć cały wyświetlacz (np. podczas przeglądania stron internetowych), profil obudowy pozwala na pewny chwyt, a umieszczony na pleckach skaner linii papilarnych jest wygodny w obsłudze, a przy tym szybki i niezawodny.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,59” i rozdzielczości 1080x2340 pikseli. Niby nic niezwykłego w tej półce cenowej, ale jednak jest to jakaś odmiana na tle innych modeli z wysuwanym aparatem, które co do jednego posiadają matryce OLED. Jeśli chodzi o parametry ekranu, to są one bardzo przyzwoite. Wiadomo, nie mamy co liczyć na nieskończony kontrast, jednak pozostaje on satysfakcjonująco wysoki, a kolory są nasycone i przyjemne dla oka. Biorąc poprawkę na segment, w jaki celuje bohater testu, trudno znaleźć tu jakieś powody do narzekań. Nawet równomierność podświetlenia, stanowiąca piętę achillesową wielu tańszych smartfonów z matrycami IPS, pozostaje na bardzo satysfakcjonującym poziomie.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką EMUI 9.0. To sprawdzona kombinacja, która ma swoich fanów. Nie oferuje ona co prawda równie rozbudowanej funkcjonalności co MIUI od Xiaomi ani nie jest równie dopracowana co One UI od Samsunga, ale w codziennym użytkowaniu sprawdza się bardzo dobrze. Nie razie błędami czy nieprzemyślanymi rozwiązaniami jak np. ColorOS, a docelowa grupa odbiorców powinna docenić rozbudowany zestaw fabrycznych aplikacji (choć trzeba odnotować, że część z nich zahacza niebezpiecznie o definicję bloatware’u). Jedynym problemem jest niepewna sytuacja dotycząca przyszłego wsparcia, związana z obecną sytuacją polityczną. Nie jest to wina samego producenta, jednak z perspektywy użytkownika telefonu nie ma to żadnego znaczenia - brak aktualizacji systemu lub dostępu do usług Google to poważne problemy, z którymi potencjalnie będzie się trzeba zmierzyć.

Honor 9X wyposażono w trzy aparaty. Główna jednostka ma rozdzielczość 48 MP oraz obiektyw o przysłonie f/1.8 i ogniskowej odpowiadającej 27 mm dla pełnej klatki. To z jej pomocą będziemy robić najwięcej zdjęć, więc z nieskrywaną przyjemnością muszę stwierdzić, że daje radę. Jakość obrazu jest zbliżona do tej, którą oferuje Huawei P30 Lite. Oznacza to, że w dobrym świetle zdjęcia wyglądają dobrze. Dostajemy niezłą detaliczność i szeroki zakres dynamiki, ale to akurat nie powinno być zaskoczeniem, patrząc na zastosowaną matrycę. Niestety efekt psuje bardzo mocny efekt wyostrzania, który widać nawet bez analizowania pojedynczych pikseli. Dużym plusem jest natomiast jakość zdjęć po zmroku, które przez większość czasu zachowują niezłe odwzorowanie detali oraz kontrast. Dopiero przy czterocyfrowych wartościach ISO zaczyna się wyraźna degradacja obrazu, jednak jest to nie do uniknięcia, a i w tych warunkach Honor 9X wychodzi obronną ręką.

Pozostałe dwa moduły to ultraszeroki 8 MP i sensor głębi o rozdzielczości 2 MP. Tym drugim tradycyjnie zdjęć nie zrobimy, więc można o nim spokojnie zapomnieć. Pierwszy natomiast może przypaść do gustu wielu domorosłym mobilnym fotografom, choć wynika to głównie z dużych możliwości twórczych, jakie daje obiektyw o ogniskowej odpowiadającej ok. 13 mm dla pełnej klatki. Jakość obrazka… no cóż, nie powala, ale to nie ona jest głównym atutem tego typu konstrukcji, szczególnie w omawianym segmencie cenowym.. A skoro już o aparatach mowa, to nie sposób pominąć główną gwiazdę – wysuwaną kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 MP. Pomijając element zmechanizowania, to jego jakość jest znośna, ale szału nie robi. Fotografie oferują niezłą detaliczność, jednak przeciętna dynamika oraz mocne wyostrzanie sprawiają, że odstają wyraźnie na niekorzyść względem tych zrobionych głównym modułem na pleckach.

AnTuTu 6.3.7 Ogólna wydajność punkty (więcej=lepiej) 22500 45000 67500 90000 112500 135000 157500 180000 Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Helio G90T, 6 GB, Android 9.0 166239 OPPO RX17 Pro

Snapdragon 710, 6 GB, Android 8.1 136363 OPPO Reno2 Z

Helio P90, 8 GB, Android 9.0 123993 Xiaomi Redmi Note 7

Snapdragon 660, 6 GB, Android 9.0 121391 Motorola Moto G8 Plus

Snapdragon 665, 4 GB, Android 9.0 109115 Samsung Galaxy A50

Exynos 9610, 4 GB, Android 9.0 105903 Honor 8X

Kirin 710, 4 GB, Android 8.1 105507 Huawei P30 Lite

Kirin 710, 4 GB, Android 9.0 105375 Honor 9X

Kirin 710F, 4 GB, Android 9.0 104801

Jak już wspomniałem, o ile chińska wersja Honora 9X wyposażona została w procesie Kirin 810, tak wariant na rynki europejskie dysponuje starszym Kirinem 710 (ściślej Kirinem 710F, jednak nie niesie to ze sobą większych praktycznych różnic), sparowanym z 4 GB RAM. Decyzja ta podyktowana została najpewniej względami licencyjnymi, jednak generuje dość istotny problem – Honor 9X właściwie nie oferuje zysków wydajności względem swojego poprzednika... ani już chyba kilkunastu innych urządzeń Huawei/Honor z bliźniaczą specyfikacją. Widać to wyraźnie w testach syntetycznych, takich jak AnTuTu. Oczywiście nie zmienia to faktu, że telefon w większości codziennych sytuacji działa zadowalająco szybko i responsywnie, ale należy pamiętać, że jego konkurenci dokonali na tym polu dużych postępów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Urządzenia ze Snapdragonem 660, takie jak Xiaomi Redmi Note 7, bez problemu wyprzedzają bohatera artykułu w testach wydajności, a dostępny w zbliżonej cenie Xiaomi Redmi Note 8 Pro dystansuje go wręcz o kilka długości, zostawiając za sobą tumany kurzu.

AnTuTu 6.3.7 Ogólna wydajność punkty (więcej=lepiej) 75 150 225 300 375 450 525 600 Motorola Moto G8 Plus

Snapdragon 665, 4000 mAh, 488 cd/m² 592 Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Helio G90T, 4500 mAh, 519 cd/m² 573 Samsung Galaxy A50

Exynos 9610, 4000 mAh, 448 cd/m² 549 Honor 9X

Kirin 710F, 4000 mAh, 469 cd/m² 509 OPPO Reno2 Z

Helio P90, 4000 mAh, 439 cd/m² 499 Honor 8X

Kirin 710, 3750 mAh, 444 cd/m² 488 OPPO RX17 Pro

Snapdragon 710, 3700 mAh, 437 cd/m² 457 Huawei P30 Lite

Kirin 710, 3340 mAh, 436 cd/m² 408 Xiaomi Redmi Note 7

Snapdragon 660, 4000 mAh, 525 cd/m² 387

Zastosowanie akumulatora o pojemności 4000 mAh to bez wątpienia jedna z zalet omawianej konstrukcji. Po tak masywnym ogniwie można by jednak oczekiwać trochę więcej. Telefon osiąga tylko niewiele lepsze czasy pracy do swojego poprzednika, który miał przecież mniejszą baterię. Jednocześnie wyraźnie ustępuje konkurentom z podobnymi akumulatorami, ale procesorami od Qualcomma czy Samsunga. Winę za ten stan rzeczy ponosi prawdopodobnie procesor HiSilicon Kirin 710, który nie słynął nigdy ze swojej efektywności energetycznej. Trzeba jednak zaznaczyć, że choć Honor 9X nie dosięga wysokiej poprzeczki, zawieszonej przez innych przedstawicieli średniego segmentu, to trzyma się z dala od gniazdka całkiem nieźle. Jeden dzień intensywnego użytkowania nie powinien być dla niego dużym problemem, a nawet dwa pozostają w zasięgu.

Honor 9X względem poprzednika nie poszedł naprzód praktycznie o krok, podczas gdy konkurencja nie spała i poczyniła w tym czasie duże postępy.

Podsumowując, Honor 9X to smartfon, którym trudno nie być zawiedzionym. Choć producent mógł mieć dobry powód, by wprowadzić na europejskie rynki okrojoną wersję, pozbawioną nowego procesora, to w dalszym ciągu stawia go to w bardzo niezręcznej sytuacji. Z jednej strony nowy model wnosi bardzo mało względem udanego Honora 8X czy Huawei P Smart Z. Z drugiej musi rywalizować z takimi konstrukcjami jak Motorola Moto G8 Plus czy Xiaomi Redmi Note 8 Pro, które pokazują, że nawet za ok. 1000 zł można zaoferować rewelacyjne funkcje multimedialne czy wydajność, której nie powstydziłyby się urządzenia dwukrotnie droższe. Tymczasem biedny bohater testu może się pochwalić ciekawym designem z wysuwanym aparatem, niezłym (ale nie najlepszym) czasem pracy na baterii i raptem przyzwoitymi podzespołami. To trochę za mało, żeby w dzisiejszych czasach uzasadnić cenę rzędu 1100 zł, szczególnie, że urządzenie ma też poważną wadę w postaci braku NFC. Mówiąc krótko, producent mógł się zdecydowanie bardziej postarać.

Honor 9X

Cena: 1099 zł

Ciekawy design

Duży, pozbawiony notcha wyświetlacz

Bardzo dobra jakość zdjęć z głównego aparatu za dnia

Długi czas pracy na baterii Brak NFC

Przeciętna wydajność

Skromne zmiany względem poprzednika

Zawyżona cena

Sprzęt do testów dostarczyła firma: