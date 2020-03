Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje

Na rynku nie brakuje teraz wydajnych i energooszczędnych układów SoC, które w dodatku zapewniają prawie te same możliwości, co flagowe jednostki. Mowa tutaj nie tylko o procesorach Qualcomm Snapdragon z serii 700 - także pozostali producenci procesorów mają w portfolio udane układy dla smartfonów ze średniej półki. Wystarczy tutaj wspomnieć chociażby u Huawei i jego Kirinie 810, który został nawet uznany najlepszą jednostką SoC 2019 roku. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Chińczycy pracują nad następcą tego układu. Będzie nim Kirin 820, który zadebiutuje niebawem w smartfonie Honor 30S. Model ten pojawił się w bazie programu AnTuTu i tym samym poznaliśmy właśnie możliwości nowego Kirina. Jak sprawuje się nowe dzieło Huawei?

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się nowy lider wydajności w segmencie mid-end. O praktycznych możliwościach procesora, jak i smartfona Honor 30S przekonamy się 30 marca podczas premiery urządzenia.

Co tu dużo mówić - Kirin 820 powinien zostać godnym następcą modelu 810. Co ciekawe, pod względem specyfikacji nie czeka nas zbyt wiele rewolucji, bo mówimy o 7-nanometrowym procesorze z czterema rdzeniami Cortex-A76 i czterema Cortex-A56. Na pokładzie znajdzie się też grafika Mali-G57, jak również moduły ISP i NPU. Całość pod względem wydajności wypada naprawdę dobrze jak na nieflagowy układ. Całościowy wynik z AnTuTu to 375 270 punktów, a to oznacza, że mówimy tutaj o procesorze wydajniejszym od Snapdragona 765G. Ba, nawet zeszłoroczne ex-flagowe jednostki nie są mu straszne - podobne wyniki notował niegdyś Snapdragon 855.

Na powyższej grafice znajduje się porównanie Kirina 820 z Kirinem 980 znanym np. ze smartfonów Huawei P30 i P30 Pro, zeszłorocznym Kirinem 810 oraz wspomnianym Snapdragonem 765G. Jak widać, właściwie w każdym zastosowaniu nowy procesor Huawei staje do walki jak równy z równym z niegdyś topowym Kirinem 980, często zostawiając daleko w tyle popularne obecnie procesory dla średniopółkowych modeli. Wszystko wskazuje więc na to, że szykuje się nowy lider wydajności w segmencie mid-end. O praktycznych możliwościach procesora, jak i smartfona Honor 30S przekonamy się 30 marca podczas premiery urządzenia.

Źródło: GSMarena