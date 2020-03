Honor 30S prawie jak Samsung S20, ale tańszy i z modemem 5G

Honor 30S stał się właśnie przedmiotem kolejnych doniesień, z których możemy dowiedzieć się o kilku elementach składowych specyfikacji technicznej urządzenia. Smartfon zostanie pokazany w Chinach jeszcze w tym miesiącu, a co za tym idzie, nie będziemy musieli czekać zbyt długo na potwierdzenie informacji. Warto mieć jednak na uwadze to, że literka S w nazwie nie pojawiła się tam bez powodu. Jest to oznaczenie, które sugeruje nam, że Honor 30S będzie słabszym przedstawicielem serii Honor 30 i, jak łatwo się domyślić, jego konfiguracja będzie oszczędniejsza. Niemniej, i tak znajdziemy tutaj modem pozwalający na obsługę sieci 5G. To czyni smartfon przyszłościowym.

Honor 30S na nowych grafikach. Wygląd urządzenia mocno nawiązuje do Galaxy S20, jednak chińska propozycja jest w pewnym względzie lepsza od flagowca Koreańczyków.



fot. GSMArena

GSMArena opublikowało jeszcze gorący render przedstawiający smartfon Honor 30S, który zostanie pokazany wraz z Honorem 30 jeszcze w tym miesiącu. Wygląd zewnętrzny urządzenia, a uściślając — jego plecki, przypominają aż nadto tylną część flagowego Samsunga Galaxy S20. Prostokątny moduł aparatu wyposażony w cztery kamery oraz diodę doświetlającą jest co prawda nieco mniejszy niż w S20 i nieco bardziej odsunięty od krawędzi, jednak jako całość prezentuje się podobnie. Nie traktowałbym tego jako wady. Honor 30S wygląda dzięki temu nowocześnie i nie odbiega designem od aktualnie panujących na rynku mobilnym trendów wzornictwa. Udostępnione grafiki sugerują nam coś jeszcze.

Na lewej stronie renderu łatwo zauważyć wcięcie, które sugeruje obecność czytnika linii papilarnych zatopionego w ramce smartfona. To może oznaczać, że producent nie pokusi się o zastosowanie coraz popularniejszego modułu umiejscowionego pod ekranem. Żeby było ciekawej, brak wspomnianego rozwiązania stawia pod znakiem zapytania obecność ekranu OLED. Reasumując — grafika sugeruje, choć jedynie pośrednio, że w smartfonie Honor 30S zostanie zastosowany wyświetlacz LCD. Niemal za pewnik możemy wziąć z kolei informacje o obecności procesora Kirin 820 wraz z modemem 5G. Średniak otrzyma także możliwość szybkiego ładowania prądem 40W.

Źródło: GSMArena