Firmament - przy tworzeniu gry posługiwano się usługami opartymi na Sztucznej Inteligencji. Gracze nie są zachwyceni

Przygodową grę Myst wydaną w 1993 roku można uznać za legendarną z uwagi na fakt, że w 1993 roku była najlepiej sprzedającą się produkcją wszech czasów i utrzymywała ten zaszczytny tytuł przez kilka lat. Za jej stworzenie odpowiadało niezależne studio Cyan. Mimo że pierwsze produkcje były dość dobrze oceniane, to najnowszego dzieła - Firmament - nie można do nich zaliczyć. Okazuje się, że twórcy tym razem posiłkowali się "sztuczną inteligencją" przy tworzeniu.

Studio Cyan Worlds, które odpowiada za cenioną grę przygodową Myst stoi obecnie w ogniu krytyki, ponieważ w procesie twórczym ich najnowszej produkcji Firmament użyto narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.

Przybliżając pokrótce historię gry: Cyan Worlds w 2019 roku zebrało na Kickstarterze ponad 1,4 mln dolarów na produkcję Firmament. Oczekiwania względem tytułu były całkiem spore, jednak nie zostały do końca spełnione, kiedy już doczekano się premiery 18 maja bieżącego roku. Recenzje były dość mieszane. Gracze nie byli zachwyceni poziomem zagadek, które bywały całkiem powtarzalne, ani dopracowaniem całej gry. Średnia liczba pozytywnych ocen na Steam oscyluje obecnie w granicach 63%. Na domiar złego spora część wszystkich graczy dowiedziała się właśnie, że twórcy do produkcji gry wspierali się narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Mimo że twórcy od początku tego nie ukrywali, ponieważ w napisach końcowych gry informacja ta była dość wyraźnie zaznaczona, to jednak ta wiadomość sprawiła, że wiele osób poczuło się zawiedzionych i rozczarowanych takim obrotem spraw. Wielu wróciło na stronę "Kickstarterowej zbiórki" i dało upust swoim emocjom w sekcji komentarzy.

Okazuje się, że lista aspektów gry, do których użyto wspomnianej sztucznej inteligencji, jest całkiem spora. Zawiera ona w sobie choćby takie elementy gry jak dzienniki, listy, obrazy, głosy narracyjne czy też inną dokumentację i materiały graficzne. Natomiast studio Cyan podkreśla, że wszelkie usługi, z jakich korzystano, były tylko dodatkiem i nie tworzyły niczego od podstaw. Dla przykładu głosy, jakie usłyszymy w grze, zostały nagrane przez rzeczywiste osoby, a AI tylko zmieniła ich ton (za obopólną zgodą). Szczegółów nie zdradzono, jednak można domniemywać, że przy wszelkich dokumentach posługiwano się choćby ChatGPT do generowania tekstu. Rzecz jasna korzystanie z obecnej technologii nie zawsze musi się wiązać ze słabą jakością produkcji, aczkolwiek w tym wypadku ta współpraca nie wyszła najlepiej.

Źródło: PC Gamer